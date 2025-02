Druga i tym samym ostatnia kadencja Andrzeja Dudy dobiega końca. Prezydent 17 lutego znalazł powód do świętowania. A to wszystko przez Międzynarodowy Dzień Kota. Jak się okazuje, głowa państwa może tego dnia celebrować. W najnowszym poście na prywatnym profilu na Instagramie polityk wyjawił, że Tintin to ulubieniec Agaty Dudy.

Andrzej Duda obchodzi Międzynarodowy Dzień Kota. Opublikował zdjęcie ulubieńca żony

Dla wielu zwierzę domowe staje się członkiem rodziny. Najczęściej w polskich domach spotkamy psa oraz kota. Wielu z nas decyduje się na żółwia, świnkę morską czy chomika. Okazuje się, że w przypadku prezydenta nie jest inaczej. Andrzej Duda ma w domu kota, który jak wyjawił, jest ulubieńcem jego żony. "17 lutego to Światowy Dzień Kota. Dobra okazja, by serdecznie pozdrowić wszystkich wielbicieli i opiekunów naszych małych przyjaciół, którzy znani są z chodzenia swoimi drogami" - czytamy w poście Dudy na Instagramie. "A na zdjęciu dumnie prezentuje się Tinek, ulubieniec Agaty, nasz przyjaciel i domownik" - dodał prezydent, publikując przy okazji święta pupila jego zdjęcie.

Fani zachwalali zdjęcie opublikowane przez polityka, który co jakiś czas dodaje zdjęcia na prywatnym profilu w mediach społecznościowych. "Przepiękny kocur, też jestem kociarą i mam trzech kociaków", "Słodki", "Cudny", "Piękny kotek" - rozpływali się internauci w komentarzach.

Taka za zamkniętymi drzwiami jest Agata Duda

12 lutego premierę miała książka "Tajemnice pałacu prezydenckiego" Dominiki Długosz. Z niej możemy się dowiedzieć, że Agata Duda ma bardziej liberalne poglądy od męża. I to jest powód, dla którego pierwsza dama najczęściej milczy. "Mówić umie, tylko nie chce. Powód jej milczenia, zdaniem osób znających parę prezydencką, jest bardzo prosty - jej poglądy są znacznie bardziej liberalne niż Andrzeja Dudy, ale przede wszystkim niż większości polityków i wyborców PiS. (...) W środowisku politycznym aż huczy od plotek, że to także jest element umowy między pierwszą damą a partią: małżonka prezydenta ma zachować swoje poglądy dla siebie i nie niszczyć mężowi kariery politycznej" - możemy przeczytać w książce Długosz.