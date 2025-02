16 lutego stacja MTV Polska za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała smutną informację o śmierci jednego z uczestników "Warsaw Shore". Zmarł Jeremiasz "Jez" Szmigiel, którego widzowie mieli okazję poznać w 15. sezonie formatu. Wiadomość o nagłym odejściu celebryty była szokiem dla jego znajomych z programu i widzów flagowego reality show stacji MTV Polska. Jak na razie nie wiadomo, co się stało, co spowodowało, że w mediach zaczęły krążyć różnego rodzaju spekulacje. Była uczestniczka "Warsaw Shore", Ewel0na, zabrała głos w sprawie śmierci kolegi i zwróciła się z ważnym apelem.

Ewel0na zabrala głos po śmierci Jeza z "Warsaw Shore". Zwróciła się z ważnym apelem

Program "Warsaw Shore" to jeden z najpopularniejszych formatów stacji MTV. Wylansował także wiele influencerów takich jak m.in. Ewel0na. Była uczestniczka programu od jakiegoś czasu pojawia się w odcinkach jako "boss-ka" i jest szefową uczestników. Celebrytka bardzo dobrze znała Jeza i wiadomość o jego śmierci bardzo ją zaskoczyła. W najnowszej publikacji, którą udostępniła w mediach społecznościowych, podkreśliła, że dla wszystkich jest to ogromna tragedia. Ewel0na zaapelowała, żeby osoby, który nie znały dobrze Jeza zaprzestały powielania plotek i nieprawdziwych sytuacji.

Obrzydliwe jest chodzenie do mediów i wypowiadanie się na takie tematy przez osoby trzecie, które "dwa razy były na afterze" z kimś, albo nawet nie znały Jeremiasza, a komentują i wypowiadają się publicznie

- napisała.

Ewel0na wspomniała o żerowaniu na cudzej tragedii. "Totalny brak empatii"

W dalszej części swojej publikacji na InstaStories Ewel0na dodała, że także proszona jest o komentarz w sprawie kolegi, ale nie uważa się za osobę, która powinna zabierać głos w tej sprawie i to samo radzi innymi, którzy komentując śmierć Jeza zakłócają spokój jego bliskich i rodziny, którzy przeżywają ogromną tragedię. "Do mnie media dobijają się, dzwonią, piszą od wczoraj, a ja milczę. Dlaczego? Dlatego że szanuję ból i cierpienie rodziny i najbliższych, i uważam, że nie jestem osobą kompetentną do przekazywania takich informacji. To właśnie rodzina i najbliżsi są od informowania, co się stało. To od nich powinny wypłynąć jakiekolwiek informacje na ten temat, a nie od żądnych, choć chwilowej atencji influencerek, które tak naprawdę nie mają pojęcia o tym, co miało miejsce. Sorry, ale dla mnie to jest po prostu żerowanie na czyjejś tragedii i okazanie totalnego braku empatii" - czytamy we wpisie. Na koniec publikacji Ewel0na wspomniała także o partnerce Jeza. "Uszanujcie uczucia najbliższych, w tym Oliwii. Zaprzestańcie hejtu na nią, bo takim bezczelnym pisaniem możecie doprowadzić do kolejnej tragedii" - podsumowała.