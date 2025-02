Pogrzeb Wojciecha Trzcińskiego odbył się w poniedziałek 17 lutego na warszawskich Powązkach Wojskowych. Przed udaniem się na cmentarz, żałobnicy wzięli udział w mszy w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie. Znakomity kompozytor oraz jeden z pomysłodawców nagród "Fryderyki" był żegnany z honorami. Z relacji fotoreporterów wiemy, które gwiazdy zdecydowały towarzyszyć Trzcińskiemu w jego ostatniej drodze.

Pogrzeb Wojciecha Trzcińskiego. Kompozytora żegnają reprezentanci polskiej sceny artystycznej

W trakcie mszy obecni w kościele przybyli mogli posłuchać piosenki w wykonaniu przyjaciółki zmarłego - Magdy Umer. Oprócz słynnej piosenkarki, Trzcińskiego żegnała także Grażyna Torbicka z mężem Adamem, dyrygent Adam Sztaba z partnerką, dziennikarka Maria Szabłowska, aktor Michał Milowicz, piosenkarz Wojciech Gąssowski, dziennikarz Jerzy Iwaszkiewicz, żona Krzysztofa Krawczyka Ewa Krawczyk, minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak oraz wiele więcej osób.

Jak widzimy na zdjęciach, z większością przybyłych witał się syn kompozytora Stanisław Trzciński, który również wygłosił podczas mszy pożegnalne przemówienie. W czasie pogrzebu na cmentarzu zagrał też na przenośnym pianinie wspominany już Adam Sztaba.

Na niecałe dwa miesiące przed śmiercią Wojciech Trzciński został odznaczony przez ministrę kultury

Przypomnijmy, że jeszcze 19 grudnia 2024 roku ministra kultury Hanna Wróblewska wręczyła Trzcińskiemu Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Już wtedy w kierunku kompozytora skierowano wiele poruszających słów. "Dziękujemy ci za piękną muzykę, za ekspresję. Pan Bóg obdarzył cię ogromną wrażliwością i talentem muzycznym, inteligencją twórczą" - mówiła w trakcie wydarzenia wokalista Halina Frąckowiak, której hit "Dancing Queen" skomponował właśnie Trzciński. "Przełożyłeś to na piękne brzmienia, melodie i aranżacje. (...) Chciałam ci podziękować na to, że cię spotkałam. Za nasze rozmowy, twoją przyjaźń i za twoją mądrość. Za wszystko to, czego uczyłam się przez te lata naszych spotkań" - stwierdziła wtedy wzruszona piosenkarka.