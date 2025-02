Media obiegła smutna wiadomość o śmierci 24-letniej gwiazdy Netfliksa Kim Sae-ron. Aktorka występowała w bijącym rekordy popularności serialu "Bloodhounds" i to właśnie udział w tej produkcji przyniósł jej największą rozpoznawalność. W sieci pojawiło się mnóstwo kondolencji od zdruzgotanych fanów, którzy nie mogą uwierzyć, że po raz kolejny zmarła tak młoda osoba. Jeden z portali podał szczegóły przekazane przez policję.

Nie żyje gwiazda popularnej produkcji Netfliksa. Policja podała szczegóły

Jak donosi dailumail.co.uk, Kim Sae-ron została znaleziona martwa w swoim domu przez jej przyjaciela. Kiedy mężczyzna przybył na miejsce, natychmiast poinformował odpowiednie służby. Według policji nie znaleziono niczego podejrzanego, co mogłoby sugerować, że w śmierć aktorki zamieszane są osoby trzecie. Kiedy media obiegła wiadomość o śmierci aktorki, fani zostawili po sobie ślad na profilu aktorki w mediach społecznościowych. "To rozdzierająca serce wiadomość. Najszczersze kondolencje dla rodziny, przyjaciół i fanów Kim Sae-ron", "Wciąż nie mogę uwierzyć, że nie jest to tylko zły sen. Spoczywaj w pokoju Kim Sae-ron" - czytamy w komentarzach.

Kim Sae-ron prawie zniszczyła swoją karierę z powodu ogromnego błędu

Kim Sae-ron po raz pierwszy pojawiła się na ekranie już jako dziesięciolatka. Zagrała w wielu filmach i programach telewizyjnych. Już jako dziecięca gwiazda zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w filmie "A Brand New Life" z 2009 roku. Uważano, że jest jedną z najbardziej obiecujących aktorek w Korei Południowej. Ostatnią produkcją, w której wzięła udział, był właśnie serial "Bloodhounds". Chociaż wróżono jej owocną karierę, to perturbacje w jej życiu bardzo negatywnie wpłynęły na jej przebieg. W 2022 roku Kim Sae-ron spowodowała zdarzenie drogowe. Była wtedy pod wpływem alkoholu. To właśnie z tego powodu jej rola w serialu została bardzo zredukowana. Po tej sytuacji przepraszała za swoje czyny w mediach społecznościowych, podkreślała, że nie ma żadnego usprawiedliwienia i jest jej wstyd za to, co zrobiła. "Będę rozmyślać nad swoim zachowaniem, aby podobna sytuacja nigdy nie miała miejsca" - deklarowała w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.