Marcin Prokop i Maria Prokop od 2011 roku tworzą udane małżeństwo, które raczej stroni od życia na świeczniku. Prezenter ceni sobie prywatność. "Oddzielam pracę od życia prywatnego. Jestem jak lekarz – nie leczę w domu, tylko w szpitalu. Nie ciągnę też do gabinetu całej swojej rodziny" - mówił jakiś czas temu w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów". Żona Prokopa jest za to aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio pochwaliła się "małą inwestycją".

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Ibisz: Z Tomkiem Kammelem i Marcinem Prokopem jesteśmy kumplami po fachu

Maria Prokop zdecydowała się na odważny krok

Partnerka prezentera pochwaliła się, że kilka miesięcy temu kupiła "malutkie mieszkanko w El Medano". Nigdy nie miała czasu z niego skorzystać, a teraz nadarzyła się idealna okazja, żeby to zmienić. "Wprowadziłam się na kilka dni do tej metropolii, aby doświadczyć życia w wielkim mieście. Jest bosko. Dzień się rozpoczyna jogą na plaży z koleżankami, a kończy piwem na murku przy placu zabaw (...) Wszystko się zgadza" - pisała podekscytowana.

Prokop w walentynki podzieliła się też ciekawymi refleksjami na temat... miłości do samej siebie. "Praca nad miłością do siebie to zadanie na całe życie. Bez tej najważniejszej miłości reszta nie ma sensu. Jak się objawia miłość do siebie? W tym, że umiemy się sobą zaopiekować. Stawiamy siebie i swoje zdrowie, cele, pasje na pierwszym miejscu. Nie przepraszamy, nie tłumaczymy się. Uczymy się rozpoznawać głos serca od hałasu zewnętrznego. Tylko wtedy stworzymy miejsce na miłość dla innych. Miłość, która nas nie wykańcza, tylko karmi. Bo mamy zapasy. Budujcie zapasy, kochane. Opłaca się" - pisała.

Marcin Prokop opowiedział o żonie. Czym się zajmuje?

Żona dziennikarza studiowała psychologię. Z jej profilu możemy się dowiedzieć, że jest także instruktorką jogi. - Jest biegła w rozpoznawaniu stanów ludzkiej duszy i umysłu, więc jej wiedza jest też praktyczna, a jej inteligencja emocjonalna - bo od tego zaczęliśmy - te wszystkie cechy, o których rozmawiamy, są na wyższym poziomie niż moje - przyznał Prokop. Prezenter zdradził także, że ukochana jest dla niego ogromnym wsparciem i to dzięki niej ma możliwość stałego rozwoju. - Czasami bywam stawiany do kąta, to dzięki niej wzrastam, więc chciałbym jej za to podziękować - mówił podczas rozmowy na kanale "Balans".