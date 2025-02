Rafał Brzoska i Omenaa Mensah są małżeństwem od 2019 roku. Wspólnie wychowują jedynego syna. Para często bryluje na najważniejszych wydarzeniach, takowe też organizuje i chętnie udziela się medialnie. Jak się okazuje, ich początki należały jednak do wyjątkowo trudnych. W styczniu 2024 roku małżonkowie opowiedzieli o nich w podcaście Radosława Majdana "Cały Ten Majdan".

REKLAMA

Zobacz wideo Deregulacja.pl - Brzoska Muskiem Tuska [Co to będzie odc.45]

Rafał Brzoska figurował na "czarnej liście". "Nie było nas stać"

Mensah opowiedziała m.in., z jakimi trudnościami mierzyła się wraz z ukochanym w związku z chęcią zakupu mieszkania. - Rafał był wtedy bardzo przybity. Był bardzo smutny, bo to, co tworzył przez lata, stracił. Nie miał nic, nie było nas stać na to mieszkanie, które sobie wymarzyliśmy. Znalazłam jakiś apartament, mówię, że byłby super, a on na to: "no pewnie, dostanę kredyt, nie ma problemu". I tak pół roku i nic - wyjawiła dziennikarka. Brzoska podał dalej więcej szczegółów tej sprawy.

Byłem wpisany na czarną listę bankową, taka lista paradoksalnie istnieje poza wszystkimi oficjalnymi rejestrami

- stwierdził prezes InPostu. - Jak ci się nie udaje biznes, to nie tylko cierpi na tym biznes, ale też to przechodzi na ciebie. Nieważne, że miałeś spółkę z o.o. czy spółkę akcyjną, po prostu bierzesz za to odpowiedzialność, nawet nieświadomie. Odwiedzałem banki spółdzielcze, żebyśmy dostali kredyt na wymarzone wspólne mieszkanie - opisał w podcaście Majdana. Brzoska ujawnił nawet, że w tamtym okresie stracił prawo jazdy, gdyż po drodze do jednego z banków "przekroczył w tej frustracji prędkość".

Omenaa Mensah jest drugą żoną Rafała Brzoski. Z pierwszą zakładał swój biznes

Brzoska był początkowo związany z Anną Izydorek, z którą jeszcze w latach 90. założył firmę kolporterską oraz na przestrzeni lat doczekał się dwóch córek. Biznes okazał się jednak znacznie trwalszy niż ich małżeństwo. Choć do rozwodu Brzoski i Izydorek doszło lata wcześniej, o szczegółach rozstania kobieta opowiedziała w 2021 roku w rozmowie z Fundacją Między Niebem a Ziemią. "Zawsze myślałam, że jestem bardzo silną osobą. Ale rozstanie i jego okoliczności mnie zupełnie przygniotły. Przyszedł taki moment, w którym poczułam, że coś złego się ze mną dzieje i po raz pierwszy w życiu wiedziałam, że sama sobie nie poradzę" - opowiedziała była żona biznesmena. Rozwód była dla niej na tyle traumatyczny, że przez trzy lata po jego finalizacji korzystała z psychoterapii.