Agnieszka Kaczorowska nie może narzekać na brak medialnego zainteresowania. Odkąd dowiedzieliśmy się o jej rozstaniu z Maciejem Pelą, celebrytka jest cały czas na językach. Emocje wzbudza również jej udział w "Królowej przetrwania". Wielu z pewnością czekało na jej walentynkowy wpis - i się doczekało. Bożenka z "Klanu" opublikowała post w mediach społecznościowych, a fanki już jej wtórują.

Agnieszka Kaczorowska opublikowała walentynkowy wpis. Tego wszystkim życzyła

Ostatnie tygodnie nie są dla Kaczorowskiej łaskawe. Wszystko przez "aferę listową" zapoczątkowaną przez uczestniczkę "Królowej przetrwania", Mariannę Schreiber. Oliwy do ognia dodają wypowiedzi celebrytki z programu, który kręcony był przed jej rozstaniem z Maciejem Pelą. Tancerka mówiła o nagrywaniu intymnych momentów oraz wielkim uczuciu do ówczesnego partnera. Nadszedł 14 lutego, a to dla wielu par wyjątkowa data. Sporo gwiazd podzieliło się miłosnymi wyznaniami i wspólnymi zdjęciami. Z pewnością fani oczekiwali na ruch Kaczorowskiej, która cały czas może liczyć na popularność.

Kaczorowska z okazji dnia zakochanych postanowiła złożyć życzenia obserwatorom. "Miłości, miłości i jeszcze raz miłości wam życzę! W każdej odsłonie. W każdej ilości. Niech wasze serca przepełni miłość" - napisała w poście. Na opublikowanym przez nią zdjęcie dostrzec można również wymowny cytat J.F. Kennedy'ego, byłego prezydenta USA. "Jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy?".

Agnieszka Kaczorowska wspierana przez fanki

Wpis Kaczorowskiej poruszył wielu internautów - a przede wszystkim żeńską część użytkowniczek Instagrama. Fanki postanowiły wyrazić wsparcie dla celebrytki. Podziękowały jej również za życzenia i same kierowały do niej słowa otuchy. "Trzymaj się Aga wcześniej czy później to minie ta cała nagonka przez media , ludzi... minie i znajdą sobie inny obiekt", A dla ciebie Aga spokoju w tej ostatniej codzienności", "Bądź szczęśliwa Aga, "Aga trzymaj się w tym trudnym czasie. Jak to mówią... ludzie gadali i będą gadać", "Podziwiam za siłę", "Całym sercem z tobą!" - czytamy pod postem. Nie wiadomo jednak, czy Kaczorowska zdecydowała się na moderację komentarzy.