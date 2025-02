Choć Lanberry (Małgorzata Uściłowska) rzadko dzieli się publicznie kulisami swojego życia prywatnego, od czasu do czasu pozwala sobie na wyjątki od reguły. W styczniu piosenkarka po raz pierwszy pochwaliła się w sieci zdjęciem u boku ukochanego. W ostatnim wywiadzie 38-latka dała wszystkim pole do domysłów a propos jej związku. Wszystko wskazuje na to, że wokalistka się zaręczyła.

Lanberry się zaręczyła? Po tym geście nikt nie ma wątpliwości

Wybrankiem gwiazdy jest 38-letni muzyk, Ernest Staniaszek. Mężczyzna, podobnie jak Lanberry, brał udział w programie "The Voice Of Poland", w którym dotarł do finału. Piosenkarka wystąpiła w nim w 2013 roku, jednak wówczas nie zaszła zbyt daleko.

W walentynki para wydała wspólny utwór "Nie jesteś sam". Z tej okazji oboje odwiedzili studio RMF FM, gdzie opowiedzieli o pracy artystycznej i samym utworze. Podczas wywiadu piosenkarka została zapytana o wyjątkowy moment z ostatniego roku, który uważa za jeden z najważniejszych w swoim życiu. - Nie mogę zdradzić, bo to jest bardzo osobista sprawa - odparła Lanberry. W trakcie odpowiedzi wokalistka spoglądała na pierścionek, który pojawił się na jej palcu serdecznym. Wygląda więc na to, że zakochani się zaręczyli!

Lanberry poznała ukochanego na planie "The Voice of Poland". "To była totalnie przypadkowa historia"

O tym, że Lanberry jest zakochana, sama zainteresowana mówi do od dawna. W 2023 roku piosenkarka nie kryła się z tym, że jej życie obfituje aktualnie w radosne i pełne szczęścia chwile. Nie wahała się także, by nieco więcej opowiedzieć o relacji z ukochanym. Wiadomo, że oboje poznali się na planie "The Voice of Poland". - To była totalnie przypadkowa historia. Co prawda, kojarzyliśmy się wcześniej, ale ten kontakt stał się znacznie bliższy dość nieoczekiwanie. Praktycznie od razu znaleźliśmy wspólny język. Do tego stopnia, że naprawdę czasami kończymy swoje zdania. To właśnie urok początkowego etapu związku. Związku, który się pięknie rozwija - mówiła wówczas Lanberry w rozmowie z Wirtualną Polską.