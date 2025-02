Anna Lewandowska stara się wpoić Polkom, że warto zadbać o zdrowie poprzez odpowiednią dietę i ćwiczenia. Niedawno gwiazda otworzyła w Barcelonie własne studio fitness, by dzielić się swoją pasją. Byliśmy tam! Przeczytajcie recenzję naszej dziennikarki: Studio Lewej w Barcelonie to inny poziom niż znane siłownie. Szok, co znajduje się w łazience. Lewandowska postanowiła opublikować filmik, na którym widać jej brzuch. W komentarzach zawrzało. Fani zwracali szczególną uwagę na jedno.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska stosuje okno żywieniowe. Co na to dietetyk Michał Wrzosek?

Anna Lewandowska pokazała wysportowaną sylwetkę. Pod nagraniem zaroiło się od komentarzy

Lewandowska nie tylko otworzyła swoje studio fitness w Barcelonie, ale ma również aplikację związaną z trenowaniem i dietą. Filmik, który zamieściła na Instagramie 12 lutego, miał zachęcić kolejne osoby, by zaczęły korzystać z programu treningowego proponowanego przez sportowczynię. Z tego powodu zobaczyliśmy jak bardzo wyćwiczone ciało ma żona Roberta Lewandowskiego - szczególnie mięśnie brzucha robią wrażenie. Nagranie wzbudziło sporo emocji i internauci masowo zaczęli je komentować. Nie zabrakło zachwytów nad nienaganną formą Lewej, która wiąże się również z konsekwencją i ciężka pracą. "Kawał dobrej roboty, Ania!", "Ten brzuch to jedna z najlepszych rzeczy na świecie, na które mega miło popatrzeć", "Piękny brzuch", "Pani Anno, pięknie wymodelowane ciało. Widać ciężką, systematyczną pracę. Podziwiam za determinację, skromność i wdzięk". Pojawiało się wiele wypowiedzi, które chwaliły również samą aplikację.

Anna Lewandowska eksperymentuje z wyglądem

Żona znanego piłkarza nie zapomina o dbaniu o ciało i cerę. Chętnie pokazuje codzienną pielęgnację przy pomocy swoich produktów. Nie oznacza to jednak, że nie lubi eksperymentować z wyglądem. Co jakiś czas prezentuje fanom metamorfozę włosów. Tym razem padło jednak na zmiany na twarzy. Chodzi bowiem o domalowanie piegów. Trenerka dorysowała je specjalnym pisakiem i pokazała efekt końcowy na InstaStories. Jak podkreśliła - nie ma ich naturalnie, tak jak jej starsza córka - Klara.