Już 14 lutego godzinie 20:45 rozpoczną się polskie preselekcje do Eurowizji. 11 kandydatów zmierzy się ze sobą na scenie. Będą to m.in. Justyna Steczkowska, Dominik Dudek, Kuba Szmajowski oraz Teo Tomczuk, któremu została przyznana "dzika karta". Który z kandydatów powinien pojechać na Eurowizję? Elżbieta Zapendowska jasno wyraziła swoje zdanie i wskazała na doświadczoną wokalistkę.

Elżbieta Zapendowska o Eurowizji. Nie szczędziła słów krytyki

Ostatnio Elżbieta Zapendowska udzieliła wywiadu Plejadzie, w którym opowiedziała o Eurowizji. Surowo podsumowała występ Luny podczas konkursu w 2024 roku. - Rok temu porażka była ewidentna. Mnie się wydaje, że jednak trzeba stawiać na dojrzałych, doświadczonych ludzi, którzy wiedzą, czym kaczka wodę pije. No i co z tej Luny teraz zostało? Niestety niewiele. Zgasł nam po prostu ten księżyc - przekazała trenerka wokalna.

A kto powinien wygrać preselekcje i reprezentować Polskę w Bazylei? Zapendowska wskazała na Justynę Steczkowską, która jej zdaniem dobrze sobie poradzi na scenie. - Chwilami parę utworów jest w porządku, ale przyznaję, że nie słuchałam wszystkich. Uważam jednak, że chyba powinni wysłać Justynę Steczkowską, bo ona przynajmniej zrobi show. Ta piosenka jest, jaka jest, ale, tak jak mówię, Justyna na pewno zrobi tam show i na pewno zaistnieje - skwitowała Elżbieta Zapendowska dla Plejady.

Michał Wiśniewski również ma swojego ulubieńca. Ależ słowa

Niedawno Michał Wiśniewski porozmawiał z dziennikarką Kanału Zero i podzielił się spostrzeżeniami na temat uczestników polskich preselekcji do Eurowizji. Jego faworytem jest Dominik Dudek. Najmniej przypadła mu do gustu propozycja Darii Marx. - Na razie szału nie było, d**y nie urwało, jak to mówią. Na ten moment, bo nie jestem nic w stanie powiedzieć. Jak już słyszę te przekombinowania wokalne, to nie jestem fanem. Nigdy nie byłem i nie będę fanem. Od tego są divy - skwitował gorzko muzyk w rozmowie. A kto Waszym zdaniem powinien wygrać preselekcje? Dajcie znać w sondzie na dole strony i komentarzach.