Kazik Staszewski aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Instagramowy profil muzyka obserwuje aż 120 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie lider Kultu pochwalił się ostatnio zdjęciem wykonanym na wyjeździe. W tle widać było palmy. "Już po pływaniu. Teraz śniadanie. Dziś o 07.30 zimno było. Powietrze 13 stopni, ale za to woda 18" - czytaliśmy w opisie kadru. Na tym jednak nie koniec. Najnowsze zdjęcie na profilu Kazika Staszewskiego zwróciło uwagę.

Kazik Staszewski rozbawił internautów. "Tak wygląda dystans do samego siebie"

Kazik Staszewski opublikował zdjęcie wykonane na wakacjach. Wokalista zapozował podczas spaceru z plakatem Davida Beckhama, który wystąpił w nowej kampanii bielizny. Lider Kultu odwzorował nawet pozę byłego piłkarza - zarzucił rękę na głowę i złapał się za brzuch. Fotografia bardzo rozbawiła internautów, którzy od razu ruszyli z komentarzami. Docenili to, że muzyk ma do siebie dystans. "A kto to obok Kazika?", "Z pana Kazika jest najlepszy model", "Tak wygląda dystans do samego siebie", "Panie Kazimierzu, szacun, uwielbiam pana słuchać, ale również uwielbiam pana poczucie humoru i dystans", "No mistrz", "Podobieństwo jest" - czytamy w sekcji komentarzy pod postem Kazika Staszewskiego. Podzielacie zdanie internautów? Dajcie znać w komentarzach oraz naszej sondzie na dole strony.

Kazik Staszewski o Muńku Staszczyku. "W pełni popieram twoją decyzję"

Pod koniec 2024 roku Muniek Staszczyk wystąpił w porannym paśmie Telewizji Republika. Opowiadał m.in. o wierze oraz papieżu Janie Pawle II. Jego obecność w stacji spotkała się z negatywnymi komentarzami. Mógł jednak liczyć na wsparcie Kazika Staszewskiego. - Zygmunt, chciałem ci powiedzieć, że w pełni popieram twoją decyzję, jestem z tobą, co jest niepojęte dla całej armii betonowych kretynów z obu stron, którzy nie są w stanie pojąć, że można rozmawiać, a nie tylko wrzeszczeć i n*********ć. Pozdrawiam cię, Kazik - powiedział lider Kultu na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.