Omenaa Mensah stara się pozostać ze swoimi obserwującymi w mediach społecznościowych w stałym kontakcie. Dawna dziennikarka i prezenterka udziela się aktualnie przede wszystkim w rozpoczętych przez nią inicjatywach (m.in. w OmenaArt Foundation), o czym szeroko opowiada fanom. 13 lutego Mensah przekazała, że w jej życiu nastąpiły pewne zmiany. Celebrytka będzie wkrótce działać na rzecz londyńskiego muzeum Tate Modern.

Omenaa Mensah spełnia marzenia. "Jestem pierwszą Polką w tym gronie"

"Z ogromną dumą mogę podzielić się tą wiadomością: zostałam członkinią Africa Acquisitions Committee w Tate Modern. To prestiżowa rada, która wybiera dzieła sztuki afrykańskiej do stałej kolekcji Tate w Londynie - jednego z najważniejszych muzeów sztuki współczesnej na świecie" - napisała Omenaa w opisie pod wrzuconą na Instagram rolką. Mensah opowiedziała w nagraniu o krótkiej historii dołączenia do rady oraz planach związanych z jej przyszłą działalnością w niej. "Jestem pierwszą Polką w tym gronie" - zaznaczyła filantropka, wymieniając dalej znakomite nazwiska ze świata sztuki, z którymi będzie współpracować. "To dla mnie ogromna radość i kolejny krok w promocji sztuki afrykańskiej, która jest mi szczególnie bliska. A to dopiero początek! (...) To miejsce będzie przestrzenią pełną wymiany myśli, inspiracji i wspólnych działań" - wyjaśniła Omenaa.

Mąż Omeny Mensah również zaskakuje. Rafał Brzoska ma współpracować z Donaldem Tuskiem

Przypomnijmy, że ostatnie dni były równie udane także dla męża Mensah - biznesmena i prezesa InPostu Rafała Brzoski. 10 lutego przedsiębiorca pojawił się na wydarzeniu "Polska. Rok przełomu", podczas którego zwrócił się do niego z prośbą sam premier Donald Tusk. Polityk zasugerował, by Brzoska zajął się projektem związanym z deregulacją gospodarki, gdyż w przeszłości miał twierdzić, że nie jest to trudny proces. - Bierze pan to? - zapytał biznesmena, a ten uśmiechnął się i pokiwał głową. Tusk dodał po chwili, że usłyszał, jak biznesmen odpowiada mu "challenge accepted" (z pol. wyzwanie przyjęte). Ich interakcja prędko stała viralem, a internet zalała fala memów.