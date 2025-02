Nietrudno nie zauważyć, że Donald Tusk jest oblatany z mediami społecznościowymi i wie, jak dużą mają dzisiaj siłę. Premier jest bardzo aktywny na Instagramie, gdzie często zwraca się do Polaków. Spora część zdjęć i filmików udostępnianych przez polityka tworzona jest z dużym przymrużeniem oka. Mimo to wielu obserwujących Tuska nie spodziewało się, że premier ma aż tak duży dystans do siebie.

Donald Tusk śmieszkuje z internetowych przeróbek

13 lutego na Instagramie Donalda Tuska pojawiło się nagranie, na którym można podejrzeć reakcje premiera na wygenerowane przez AI przeróbki z jego udziałem. Widać tam m.in. dobrze zbudowanego polityka z odkrytym torsem, który maszeruje z bukietem róż, śpiewającego "Chyba że z Tobą" Modelek i Vłodarskiego czy w białym garniturze i okularach przeciwsłonecznych prowadzącego luksusowy samochód niczym w GTA. Donald Tusk obejrzał nagranie bez słowa, jedynie uśmiechając się pod nosem lub cicho wzdychając. Głos zabrał dopiero na końcu nagrania, stwierdzając żartobliwie, że "można się pomylić".

Okazuje się jednak, że to nagranie trafiło na Instagram Tuska nieprzypadkowo. Premier opublikował je, aby wspomnieć o umowie podpisanej z szefem Google'a. - Dzięki której Google będzie tutaj nie tylko inwestował, ale będzie szkolił, uwaga, milion Polaków, jeśli chodzi o korzystanie ze sztucznej inteligencji i AI pomoże nam też, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, obronę, deregulację gospodarki. Także naprawdę możemy się trochę pośmiać, ale to jest bardzo poważna sprawa - wytłumaczył.

Internauci bardzo żywiołowo zareagowali na opublikowany przez Donalda Tuska filmik. Zdecydowana większość z nich gratulowała premierowi dystansu do siebie. "Olbrzymi szacunek za dystans do siebie!", "Boskie! Uwielbiam za dystans i poczucie humoru", "Trzeba mieć tę prawdziwą, żeby potrafić umiejętnie wykorzystać tę sztuczną, brawo" - czytamy w komentarzach.

Przeróbki AI z politykami są hitem sieci

Warto wspomnieć, że fragment wytworzonego przez AI filmiku, na którym Donald Tusk maszeruje z bukietem róż, pochodzi z większego nagrania. Zostało ono opublikowane na TikToku użytkownika Dziki_menel, a w oryginale można zobaczyć także innych polityków - m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Rafała Trzaskowskiego czy Andrzeja Dudę. Filmik błyskawicznie stał się hitem.