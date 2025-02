Anna Kalczyńska przez ostatnie lata współpracowała ze stacją TVN. Najpierw była częścią zespołu TVN24, a potem została prowadzącą formatu "Dzień dobry TVN". W ubiegłym roku zdecydowała się jednak wrócić do TVP, gdzie stawiała swoje pierwsze kroki w zawodzie. Dziennikarka prowadzi na antenie TVP World program informacyjny "World News Tonight". Ma także swój własny format publicystyczny "Face to Face", więc na brak zajęć nie narzeka. Ostatnio pojawiła się w studiu w dość słabym stanie, bo zmagała się z chorobą. Kalczyńska pokazała zdjęcia zza kulis i przyznała, że umiejętności jednej z makijażystek pozwoliły jej, choć na chwilę poczuć się lepiej.

Anna Kalczyńska pokazała się bez makijażu. Dzięki makijażystce mogła poprowadzić program

Anna Kalczyńska ostatnio zaczęła w TVP poranny dyżur, ale nie była w najlepszej formie. W ciągu ostatnich dni zmagała się z chorobą, która odcisnęła piętno m.in. na jej wyglądzie. Dziennikarka, która chętnie pokazuje relacje ze swojego codziennego życia w mediach społecznościowych, postanowiła pokazać się w wersji sauté i udowodnić swoim fankom, że nie zawsze wygląda idealnie. Czasem jej promienny wygląd to zasługa utalentowanej makijażystki, która w kilkanaście minut opanowała kryzys. Zdjęcie opublikowane przez Kalczyńską znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tak wyglądałam wczoraj, kiedy przyszłam do pracy, opuchnięta po lekach przeciwgrypowych

- dodała w opisie zdjęcia.

Anna Kalczyńska niewpuszczona do gmachu TVP. "Kafkowski system bezradności jednostki"

Miesiąc temu Anna Kalczyńska opowiedziała w mediach społecznościowych o przykrej sytuacji, jaka spotkała ją pod gmachem TVP. Dziennikarka miała problemy z dostaniem się do budynku. Wszystko z powodu zablokowanej przepustki. O mały włos a dziennikarka nie zdążyłaby dostać się do studia przed rozpoczęciem swojego programu. "Dostępy, przepustki, hasła i wnioski. Kto nie pracował nigdy w TVP, ten nie wie, czym jest kafkowski system bezradności jednostki... Mam szczęście, że zdążyłam na poranne wydanie, bo zablokowana przepustka skutecznie zatrzymała mnie na bramkach wstępu do budynku. I nie pomaga tłumaczenie, że antena jest święta" - napisała na instagramowym koncie Anna Kalczyńska. Więcej przeczytasz tutaj: Anna Kalczyńska niewpuszczona do gmachu TVP. Nie kryła irytacji