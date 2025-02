"Królowa przetrwania" jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych ostatnich tygodni. Wszystko za sprawą wyjątkowego doboru uczestniczek. Jedną z nich jest Agnieszka Kaczorowska. Kiedy wszystko wskazywało na to, że temat rozstania tancerki z Maciejem Pelą w końcu ucichnie, stało się zupełnie inaczej. Wszystko za sprawą tajemniczych liścików, które Kaczorowska miała wymieniać z jedną z pozostałych uczestniczek. Korespondencja ujawniała, że tancerka nawiązała relację z jednym z operatorów kamer. Kaczorowska konsekwentnie nie komentuje treści opublikowanych liścików. Właśnie umieściła na Instagramie wymowne nagranie.

Agnieszka Kaczorowska konsekwentnie nie komentuje afer ze swoim udziałem. Zmieniła zdanie?

Kilka dni temu Marianna Schreiber ujawniła tajemniczą korespondencję z dżungli. Zasugerowała, że należy do Agnieszki Kaczorowskiej i jeszcze jednej uczestniczki show. "Uściślijmy, że jeśli chodzi o liściki, to zamieszane są trzy osoby: jeden mężczyzna i dwie kobiety, bo wiele osób się o to pyta" - podkreśliła w rozmowie z "Party". Pikantna treść liścików wywołała niemałe zamieszanie w mediach. Na tym nie koniec, bo ostatnio Agnieszka Kaczorowska została przyłapana na mieście w towarzystwie aktora Marcina Rogacewicza. Sprawę skomentował nawet Maciej Pela. "Zdjęcia podrzuciła mi znajoma. Jak zareagowałem? Bez emocji. Nasze małżeństwo jest jedynie na papierze. Natomiast pan Marcin nie pojawiał się wcześniej w naszych rozmowach i przestrzeni, więc podejrzewam, że łączyły ich jedynie stosunki zawodowe (...) Agnieszka, jak sama wielokrotnie wspomniała, układa sobie życie na nowo. Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro wpada do naszego domu na kolacje, a Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami. Zresztą sam ma gromadkę, podobno jest bardzo zaangażowanym tatą, więc to o czymś mówi" - podsumował w rozmowie z Pudelkiem. Kaczorowska wybrała taktykę milczenia i nie komentuje zarówno kwestii listów, jak i zdjęć paparazzi z jej spotkania z aktorem. Celebrytka postanowiła opublikować w sieci sugestywne nagranie. Trudno nie odnieść wrażenia, że to jej komentarz na wydarzenia ostatnich tygodni. Kaczorowska opublikowała nagranie z samochodu, które zostało zrealizowane w drodze na jej trening "Tańca z gwiazdami". W tle można usłyszeć piosenkę "Pięknie płyniesz" autorstwa Dawida Podsiadło. Tekst piosenki opowiada o pokonywaniu trudnych momentów w życiu.

Pięknie żyjesz, choć kłody pod nogami masz. To wszystko minie. I minę jak ta kłoda też. Znaczymy tyle, że siły, tylko by się śmiać

- słyszymy w piosence. Miny Kaczorowskiej mówią same za siebie. Najwyraźniej bardzo utożsamia się z tekstem. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Udział Agnieszki Kaczorowskiej w "Tańcu z gwiazdami" wywołuje ogromne zamieszanie

Od czasu rozstania z Maciejem Pelą Agnieszka Kaczorowska często jest bohaterką medialnych nagłówków. Wygląda na to, że w najbliższym czasie się to nie zmieni, bo tancerka niedawno dołączyła do nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Odkąd ogłoszono jej udział w programie, produkcja musiała zmierzyć się z niemałą krytyką. Pod jednym z najnowszych zdjęć promujących program internauci nie zostawili suchej nitki na produkcji. Szczerze wyznali, co sądzą o powrocie Kaczorowskiej do tego formatu.