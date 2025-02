Rafał Trzaskowski obecnie ma ręce pełne roboty. Nie tylko urzęduje w stołecznym ratuszu, ale też ubiega się o fotel prezydenta RP. Polityk, który rywalizuje m.in. z kandydatem obywatelskim wspieranym przez PiS Karolem Nawrockim, Szymonem Hołownią oraz Sławomirem Mentzenem. Politycy rozpoczęli kampanie wyborcze, te trwają nie tylko w terenie, ale również w sieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Trzaskowski punktuje dziennikarza wPolsce24. Został nagrodzony brawami

Rafał Trzaskowski z nowym zdjęciem profilowym

Nie od dziś wiadomo, że media społecznościowe są jednym z narzędzi do budowania wizerunku medialnego. Wie o tym również Rafał Trzaskowski i jego sztab wyborczy. Przed zbliżającymi się wielkimi krokami wyborami prezydenckimi (pierwszą turę zaplanowano na 18 maja 2025 roku), polityk 12 lutego postanowił zmienić swoje zdjęcia profilowe w mediach społecznościowych.

Co ciekawe, Trzaskowski, który słynął raczej z nieco mniej "sztywnego" wizerunku (przypomnijmy, że w 2020 roku domagał się od DJ-a, by puszczał "odrobinę funku"), tym razem postawił na prostotę i klasykę. Zarówno na jego oficjalnych kontach na Facebooku, jak i Instagramie pojawiło się to samo zdjęcie, które wygląda jak ujęcie z typowej sesji korporacyjnej. Widzimy na nim uśmiechniętego 53-latka w białej koszuli, granatowym garniturze oraz pasującym do całości krawacie w drobne wzory. Fotografię wykonano na białym tle, a sam Trzaskowski pozuje do niej frontalnie, przez co całość wygląda jak typowe zdjęcie do dowodu. Uwagę zwraca fakt, że zdjęcie nie zostało nadmiernie wyretuszowane - widać mimikę polityka oraz kilkudniowy zarost.

Warto zwrócić uwagę, że zdjęcie jest bardzo zachowawcze i niespecjalnie różni się od poprzedniego ujęcia profilowego polityka. Wówczas pozował do niego w błękitnej koszuli i granatowym garniturze. Nie było jednak krawata. Poprzednie zdjęcie zostało opublikowane w lutym 2024 roku, a więc przed wyborami na prezydenta Warszawy, w których Trzaskowski z powodzeniem startował.

Pod najnowszą fotografią polityka szybko pojawiło się wiele komentarzy. Większość internautów uznała, że Trzaskowski wyszedł na zdjęciu korzystnie. Nie zabrakło więc komplementów. "Super, jak zawsze elegancja", "Super zdjęcie, jest pan najlepszym kandydatem", "Świetnie pan wygląda" - pisali.

Żona Karola Nawrockiego założyła konto na Instagramie. Ekspertka od razu ją rozszyfrowała

Przed wyborami prezydenckimi konto na Instagramie założyła żona jednego z kandydatów - Marta Nawrocka. Ukochana Karola Nawrockiego w ten sposób zaangażowała się w jego kampanię. Agata Krypczyk, specjalistka do spraw wizerunku politycznego online, w rozmowie z Plotkiem oceniła ten ruch. - Od razu bardzo mocno widać profesjonalizację wizerunku kandydatki na pierwszą damę - powiedziała Krypczyk. - Profesjonalne zdjęcie, jednak dobrze dobrane wizerunkowo - ani zbyt "sztywne", ani zbyt kobiece. Skromny wygląd i ubiór, brak nadmiernego wygładzenia twarzy, pokazują ją w bardzo naturalnym świetle. Do tego opis, w którym bardzo mocno podkreśla wartości prorodzinne, a w pierwszym poście komunikuje, że zdecydowała się zawiesić swoją karierę zawodową, aby w pełni wspierać męża. Jej zaangażowanie w kampanię oraz decyzja o zawieszeniu kariery zawodowej świadczą o silnym wsparciu i partnerstwie w ich związku - podkreśla specjalistka.