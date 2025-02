Mateusz Morawiecki ma wyraźnie za złe, że Donald Tusk próbuje nawiązać współpracę między rządem a założycielem i prezesem InPostu Rafałem Brzoską. 10 lutego odbyło się wydarzenie "Polska. Rok przełomu", podczas którego premier zwrócił się do obecnego na sali biznesmena, by ten zajął się projektem związanym z deregulacją gospodarki. - Bierze pan to? - zapytał Brzoskę Tusk, a ten uśmiechnął się i pokiwał głową. Polityk dodał po chwili, że usłyszał, jak przedsiębiorca odpowiada "challenge accepted" (z pol. wyzwanie przyjęte). Ich interakcja wzbudziła zazdrość w byłym premierze za rządów PiS?

Mateusz Morawiecki uderza w Donalda Tuska memem. "Gdyby zarządzał firmą logistyczną..."

Morawiecki prędko zabrał głos w sprawie, odpowiadając na wpis Brzoski na X, który podzielił się z odbiorcami dodatkowym komentarzem na temat spotkania z premierem. "Panie Rafale, cieszę się, że w polskim biznesie są liderzy, którzy nie tylko diagnozują problemy, ale także biorą odpowiedzialność za szukanie rozwiązań. (...) Z przyjemnością się spotkam ze środowiskiem biznesowym i dołączę do tej inicjatywy. (...) Czekam na pierwsze propozycje - jestem gotów do rozmowy i działania" - napisał publicznie do biznesmena były szef rządu.

Na tym jednak nie zaprzestał. W kolejnym wpisie Morawiecki postanowił zażartować z Donalda Tuska, łącząc poniekąd jego osobę z firmą Brzoski - InPostem - tworząc "InTusk" z dopisem "nie dowieziemy". Udostępniony mem skwitował podpisem - "Gdyby Donald Tusk zarządzał firmą logistyczną... Nic dziwnego, że pyta tych, którzy dowożą". Jednak opis Morawieckiego do zdjęcia obrócił się przeciwko niemu. Polityk chyba zapomniał, on sam także zaproponował współpracę Rafale Brzosce przy tym samym projekcie. Tym samym po części zadrwił z samego siebie.

Interakcja Donalda Tuska i Rafała Brzoski też stała się memem. Małgorzata Rozenek nie mogła się powstrzymać

Fragment konferencji, na którym widać wymianę zdań Tuska i Brzoski prędko stał się viralem. Internauci stworzyli już przy tym także serię memów. Jeden z nich szczególnie przypadł do gustu Małgorzacie Rozenek, która prywatnie przyjaźni się z biznesmenem i jego małżonką Omeną Mensah. Celebrytka udostępniła na InstaStories obrazek, na którym widzimy obydwu panów, a opis brzmi: "Gdy facetka na lekcji pyta, co tak zabawnie w ostatniej ławce. I za karę musicie przygotować plan deregulacji gospodarki". Rozbawiona memem Rozenek oznaczyła przy tym Brzoskę, jak i Mensah.