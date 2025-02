Daniela Olbrychskiego nikomu nie trzeba przedstawiać. Bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce i już dawno wpisał się do historii kina. Aktor 27 lutego 2025 roku skończy 80 lat, ale nie zamierza zwalniać tempa. O swoich planach na przyszłość opowiedział w najnowszym wywiadzie z Newserią.

Daniel Olbrychski będzie miał 80 lat. Co planuje?

Daniel Olbrychski urodził się w 1945 roku w Łowiczu. 13 grudnia 1961 roku został aktorem zawodowym, a na koncie ma już ok. 180 ról. Do tej pory nie zwolnił tempa i nadal angażuje się w kolejne projekty - 31 stycznia 2025 roku zagrał w sztuce "Przebłyski" na deskach Teatru Collegium Nobilium. W rozmowie z Newserią poruszono z nim temat upływającego czasu. Aktor nie ukrywa, że "praca go konserwuje", a gdyby zwolnił, to "wtedy by się błyskawicznie zestarzał". W związku z tym nie planuje emerytury, a co więcej, nadal prężnie pracuje. Jak wyznał, teraz równolegle gra w sześciu sztukach. Choć od tylu lat jest na scenie, to nie czuje wypalenia zawodowego. - To jest bardzo wyczerpująca praca i z wiekiem sił podobno ubywa. Ja jednak staram się tak nie myśleć i walczę, żeby tej osiemdziesiątki ludzie na scenie nie dostrzegali - wyznał artysta w rozmowie. A jakie ma plany na najbliższy czas?

27 lutego będą moje 80. urodziny. Mówi się, że jak człowiek planuje, to Pan Bóg chichocze, więc plany mam tylko takie, żebym w zdrowiu doczekał i żebym był w dobrej formie

- wyznał agencji. Daniel Olbrychski podkreślił też, że dostał od losu rzeczy, "o których nawet nie marzył", a szczególnie docenia to, że spotkał na swojej drodze tak wiele wspaniałych artystów. Wymienił tu chociażby Beatę Tyszkiewicz czy Maję Komorowską. Zdjęcia Daniela Olbrychskiego z różnych etapów jego kariery znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Daniel Olbrychski zagrał z Angeliną Jolie. Tak o niej mówił

W tej samej rozmowie z Newserią Daniel Olbrychski wspomniał, że miał przyjemność zagrać z dwiema fantastycznymi Amerykankami. Jedną z nich była Angelina Jolie. 30 stycznia 2024 roku aktor zjawił się w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiedział o współpracy z gwiazdą podczas kręcenia filmu "Salt". Był pod jej wrażeniem. - Im większa gwiazda, tym większy profesjonalizm, wspaniały stosunek do partnerów, szacunek dla wszystkich pracowników - zachwycał się nią.