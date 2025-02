Rafał Brzoska i Omenaa Mensah byli jednymi z celebrytów, którzy postanowili wesprzeć tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przypomnijmy, że wśród najpopularniejszych aukcji mogliśmy znaleźć m.in. sprzątającego do utworu "Explosion" Macieja Musiała oraz bilet na mecz i trening FC Barcelony od Roberta Lewandowskiego. Tymczasem Brzoska i Mensah wystawiła na aukcję wspólny golfowy weekend w Hiszpanii. Wiemy już, za ile został wylicytowany.

"Omenaa Mensah i Rafał Brzoska po raz kolejny zapraszają do Hiszpanii na wspólny weekend z golfem. To gratka dla każdego miłośnika tej gry - bez względu na poziom zaawansowania!" - mogliśmy przeczytać w opisie aukcji na rzecz WOŚP. Licytacja małżeństwa prędko stała się jedną z popularniejszych tego roku i szybko rosła przy tym jej wartość. Choć finał WOŚP odbył się już 26 stycznia, dopiero 10 lutego zakończyła się aukcja Brzoski i Mensah, która końcowo sięgnęła aż 411 750 złotych. Para zdążyła już zareagować na wieści.

"Jesteśmy wzruszeni i pełni wdzięczności. Rekordowa kwota tej licytacji to wyraz hojności i zaangażowania w pomoc innym. To także dowód na to, że są ludzie, którzy nie tylko odnoszą sukcesy, ale także chcą dzielić się nimi z innymi i realnie zmieniać świat na lepsze. Przed nami niezapomniany weekend - pełen pasji, emocji i sportowej rywalizacji. Dziękujemy za wasze wielkie serca i wsparcie dla WOŚP!" - przekazali małżonkowie.

Inne aukcje również przyniosły sporo emocji. Licytacja Macieja Musiała też sięgnęła fortuny

Przypomnijmy, że w ramach WOŚP aktor wystawił na licytację "usługi sprzątające" - Musiał ma pojawić się w domu zwycięzcy aukcji i wyczyścić go pod zapętlony utwór "Explosion". Jego pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, a licytacja zakończyła się na kwocie aż 136 tysięcy złotych. - Efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania! Chciałbym podziękować - wasze kreatywne zaangażowanie doprowadziło do takiej kwoty. Dziesiątki reelsów i tiktoków... Wydaje mi się, że widziałem większość, o ile nie wszystkie, za co bardzo dziękuję! - przekazał Musiał w filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych.