Tomasz Jakubiak kilka miesięcy temu ujawnił, że choruje na rzadki nowotwór. U kucharza zdiagnozowano raka, który zaatakował jelita, dwunastnicę oraz kości miednicy i kręgosłupa. Na początku grudnia zeszłego roku wyleciał do Izraela na leczenie. Towarzyszyła mu żona i syn pary. Juror "Masterchefa" może liczyć na wsparcie nie tylko rodziny, ale i telewizyjnych znajomych. Otuchy w walce dodała mu Dorota Szelągowska czy Michel Moran. Jakubiak opublikował nowe zdjęcie na Instagramie, które rozczuliło fanów.

Tomasz Jakubiak we wzruszającym wyznaniu. Zamieścił kadr z wyjątkowymi kobietami

Tomasz Jakubiak w połowie stycznia wrócił do Polski z leczenia w Izraelu. Udzielił wywiadu "Dzień dobry TVN", w którym opowiedział o prywatnych zmaganiach z chorobą. Zaznaczył, że "schudł do granic możliwości i waży 52 kilo". Mimo bólu jest w trakcie leczenia i rehabilitacji. - Nie ma opcji, że ja się poddam. Póki nie padnę całkowicie, to będę robił wszystko, co tylko mogę, żeby wyjść z tego choróbska - zaznaczył w materiale dla "DDTVN".

Niedługo później zamieścił na Instagramie chwytające za serce nagranie, na którym przygotowywał dla rodziny posiłek. Kucharz nie krył wzruszenia, gdy mówił o wsparciu, które otrzymuje od bliskich, znajomych i fanów. Tym razem zamieścił nowy kadr, na którym można poznać inną gwiazdę TVN. Zapozował do zdjęcia z dwiema bliskimi przyjaciółkami. Jedną z nich widzowie z pewnością doskonale znają nie tylko z kuchni "Dzień dobry TVN", ale i programu "Azja Express". Jak sam podkreślił, Daria Łachocha była również świadkową na jego ślubie z Anastazją.

Świadkowa i turbo kumpela wręcz przyszywana siostra! Mimo swoich problemów zawsze znajdzie czas i stanie na posterunku, potrafi w każdej sytuacji rozbawić, przytulić i dorzucić coś głupiego, żeby nie myśleć choćby w chorobie!

- zaczął kucharz i dodał: "Gosia Molska, moja najlepsza przyjaciółka i osoba, która w dużym stopniu ukształtowała mój charakter, jak własna matka. Już 19 lat znajomości a wciąż miłość i przyjaźni na prowadzeniu. Kocham was dziewczyny i mega się cieszę, że mogę z wami się przyjaźnić" - napisał pełen wdzięczności.

Wzruszony Tomasz Jakubiak mówi o wsparciu. "Nie pamiętam, ile razy płakałem"

Walka Tomasza Jakubiaka o zdrowie trwa. Kucharz w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" zareagował na liczne słowa wsparcia. - Przekochane jest to, jak ludzie reagują. I to jest coś niesamowitego. Widziałem pierwszy odcinek 'MasterChefa'. Oglądałem go wczoraj w nocy. I nie pamiętam, ile razy płakałem, ile razy musiałem przerwać ten program. Zobaczyłem po prostu, jak dzieci wspierają mnie, jak dużo osób jest za mną. To jest po prostu niesamowite, co się dzieje. Ile jest ludzi, którzy mnie wspierają. A dzieci już mnie rozłożyły totalnie - wyznał.