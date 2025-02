Tomasz Jakubiak we wrześniu ubiegłego roku ujawnił, że choruje na nowotwór. U kucharza zdiagnozowano raka jelita cienkiego, a konkretnie dwunastnicy. Na początku grudnia juror "Masterchefa" wyjechał na leczenie do Izraela. Było to możliwe także dzięki pomocy jego przyjaciół, którzy zorganizowali charytatywną kolację na rzecz Jakubiaka. Niedawno kucharz powrócił do Polski. Na Instagramie pokazał, jak spędza czas z rodziną.

REKLAMA

Zobacz wideo Michel Moran zwrócił się do Tomasza Jakubiaka. Wszystko podczas charytatywnej kolacji

Tomasz Jakubiak przyrządził obiad dla rodziny. Nagranie chwyta za serce

Tomasz Jakubiak nie ukrywa, że obecnie każdy dzień jest dla niego wyzwaniem. Po powrocie z Izraela do Polski stara się poświęcać jak najwięcej czasu najbliższym. Niedawno relacjonował na Instagramie spacer z rodziną. "Nogi jeszcze są przyzwyczajone do łóżka szpitalnego. Jestem na etapie odbudowywania mięśni. Nie jest lekko. Chwila spaceru i reszta na wózku. Na szczęście mam cudowną żonę i przyjaciół, którzy pomagają mi na tych spacerkach" - opowiadał kucharz. Ostatnio postanowił natomiast zająć się tym, co potrafi najlepiej. Juror "Masterchefa" przygotował obiad dla domowników. Miał jednak pomocnika.

Po kilku dniach udowadniania rodzinie, że mogę już stać na nogach i coś ugotować, bo przecież już mi serce pęka, że do kuchni wchodzi każdy, tylko nie ja

- mówił w nagraniu opublikowanym na InstaStories. Film ze wspólnego gotowania pojawił się w mediach społecznościowych. Widzimy na nim, jak Anastazja Jakubiak asystuje mężowi podczas smażenia kurczaka. "Mam tutaj szefową kuchni, ja jestem tylko sous chefem (zastępcą szefa kuchni – przyp. red)" - żartował, obejmując żonę. Kadry z nagrania znajdziecie w naszej galerii.

Tomasz Jakubiak udzielił wywiadu. "Nie mogę wytrzymać po prostu"

W jednym z ostatnich odcinków "Dzień dobry TVN" wyemitowano wywiad z Tomaszem Jakubiakiem. Kucharz opowiedział przed kamerami o swoim leczeniu. Zdradził też, jak aktualnie się czuje. "Nie wiem, czy to jest ból w kwestii przerzutów na kości, czyli guzów. Czy to jest ból wczorajszej fizjoterapii. Mam tak spuchnięte nogi, że nie mogę wytrzymać po prostu, kwestia mięśni i kości. Schudłem do granic możliwości, ważę 52 kilo. Też ten organizm musi się nauczyć na nowo trzymać wszystko" - wyznał w programie.