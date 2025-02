Zarobki Książula przyprawiają o zawrót głowy. Padły astronomiczne kwoty

Książulo to obecnie jeden z najpopularniejszych twórców internetowych w Polsce. Youtuber testuje jedzenie i ocenia lokale gastronomiczne nie tylko w naszym kraju, ale także za granicą. Na swoim kanale zgromadził już niemal dwa miliony subskrybentów. Popularność przekłada się także na zarobki. Krzysztof Misiałkiewicz - były menedżer Wersow pokusił się o oszacowanie kwoty, która może cyklicznie zasilać konto influencera. Suma przyprawia o zawrót głowy.

Były menedżer Wersow oszacował zarobki Książula. Kwota zwala z nóg

Krzysztof Misiałkiewicz zawodowo związany jest ze światem influencerów. W przeszłości współpracował z Ekipą był także menedżerem Wersow. Mężczyzna pokusił się ostatnio o oszacowanie zarobków Książula. Według jego wyliczeń, jeden z najpopularniejszych youtuberów może liczyć na naprawdę ogromne dochody. Misiałkiewicz stwierdził, że biorąc pod uwagę sam CPM, czyli koszt za tysiąc wyświetleń, influencer gastronomiczny może zgarniać od 360 do 420 tysięcy złotych w skali miesiąca. Kolejnym źródłem dochodu Książula są współprace sponsorsko-reklamowe. Według byłego menedżera Wersow mogą one zasilać konto youtubera nawet o 375 tysięcy złotych miesięcznie, jest to jednak zależne od wartości konkretnego kontraktu.

YouTube i współprace to nie jedyne źródła dochodów Książula

Poza zyskami z filmów i współprac youtuber może liczyć także na wpływy ze sklepu internetowego, w którym sprzedaje gadżety, takie jak: skarpetki, czapki, koszulki i bluzy. - Trudno tu jest oszacować bardziej konkretne przychody, ale obecnie sklep jest całkowicie wyprzedany. Były trzy dropy, każdy z nich - sold out. Przy takiej skali twórcy jak Książulo, myślę, że każdy drop to jest między 500 a 700 tys. zł obrotu, ale żeby nie zaburzać, nie będziemy tego wliczać do średniej miesięcznej - oceniał Misiałkiewicz. Skontaktowaliśmy się z Książulem w temacie szacunków byłego menedżera Wersow na temat jego zarobków, ale do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi. ZOBACZ TEŻ: Książulo skrytykował opolski jarmark w swoim filmie. Sprzedawcy teraz się tłumaczą