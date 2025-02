Meghan Markle na początku stycznia powróciła na Instagram. Żona księcia Harry'ego w przeszłości prowadziła konto na tej platformie, ale krótko po zaręczynach przestała udostępniać nowe materiały. Teraz ponownie chce być bliżej fanów i dzielić się swoją codziennością. Na jakiś czas wraz z księciem Harrym opuścili słoneczną Kalifornię i udali się do Kanady, gdzie uczestniczyli w przyjęciu powitalnym przed Invictus Games. Była aktorka zamieściła w mediach społecznościowych relację z wydarzenia. W sieci pojawił się również romantyczny filmik z księciem i jego ukochaną.

Meghan Markle i książę Harry publicznie okazali czułość

Meghan Markle i książę Harry w ciągu ostatnich miesięcy rzadko pokazywali się publicznie, a gdy już to robili, osobno brali udział w wydarzeniach. To szybko spotęgowało plotki dotyczące rzekomego kryzysu w ich relacji. Ukochana księcia wystąpiła na scenie przed Invictus Games i zdecydowała się w wyjątkowych słowach zapowiedzieć męża. "Nie planowałam przemawiać dziś wieczorem. Przyjechaliśmy zaledwie kilka godzin temu, dotknęłam kanadyjskiej ziemi i powiedziałam: 'O, czuję się jak w domu'" - zaczęła.

Jesteśmy po prostu zachwyceni, że tu jesteśmy i byłoby zaniedbaniem z mojej strony, gdybym nie wykorzystała okazji, aby przedstawić kogoś, kto wiele dla mnie znaczy, i wiem, że znaczy jeszcze więcej dla was

- dodała i chwaląc ukochanego zdradziła, że jej mąż w czasie poprzedzającym wydarzenie aktywnie angażował się w obowiązki ojca.

"Z rodzinami... wielkim pośpiechem rano i szykowaniem się do szkoły, pakowaniem lunchboxów i robieniem śniadania, a mój mąż jest w tym wszystkim z nami wszystkimi. To dla niego znaczy tak wiele. Jesteście jego rodziną, tak jak my jesteśmy jego rodziną. I mam nadzieję, że dostrzegacie, ile serca włożył w każdy element, który doprowadził was wszystkich do tego spektakularnego tygodnia" - wyznała. Gdy zapowiedziała męża, książę Harry wyszedł na scenę, objął żonę i ją pocałował, na co tłum zareagował gromkimi brawami.

Meghan Markle ponownie zachwyciła stylem. Piękno tkwi w prostocie

Żona księcia Harry'eg uchodzi za ikonę stylu. Zanim zdecydowała się wystąpić na scenie, witała się z uczestnikami Invictus Games. Wówczas miała na sobie elegancki, biały komplet, a książę Harry klasyczny, szary garnitur. Na przyjęciu była aktorka zaprezentowała się w prostej sukience w czekoladowym kolorze.