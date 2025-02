Formacja Nieżywych Schabuff znana jest z takich utworów jak "Ławka", "Lato" i "Ludzie pragną piękna". Ostatni singiel zespołu ukazał się w 2017 roku. Okazuje się, że jego wokalista Olek Klepacz od lat zmaga się z poważną chorobą. Piosenkarz pojawił się w "halo tu polsat" i opowiedział o problemach, które go spotkały.

Zobacz wideo Paulla o depresji. "Przechodziłam przez most i zastanawiałam się, co by było gdybym skoczyła"

Olek Klepacz choruje na depresję. Opowiedział o swoich zmaganiach z chorobą

Lider Formacji Nieżywych Schabuff ostatnimi czasy rzadko pojawia się w mediach. Tym razem mogliśmy go zobaczyć na kanapie w "halo tu polsat". Piosenkarz wyjawił, że od dekady choruje na depresję lekooporną. Na początku nie wiedział, co się z nim dzieje - dlaczego się źle czuje. Nie umiał zdiagnozować choroby. Co jakiś czas atakowały go symptomy depresji, a muzyk nie potrafił sobie z nimi poradzić. Miał u boku żonę i ukochane psy, ale mimo to był "pełen niechęci do funkcjonowania". - Po prostu bardzo źle się czułem i to się przekładało na codzienny komfort życia. To się nie dzieje cały czas, permanentnie. To jest coś, co w moim przypadku wracało. To się zwie epizodami - wyjawił wokalista.

Klepacz nie miał na nic siły. Czuł się samotny, a codziennie czynności go przerastały. - Nie byłem sobie w stanie poradzić z bardzo prostymi rzeczami. Podam taki przykład – wymiana opon w samochodzie powodowała u mnie stres nie do przejścia. Zmagałem się z tak banalnymi sytuacjami, już nie mówię o tym, żeby rano wstać i pracować, i funkcjonować. To był problem - opowiadał w śniadaniówce Polsatu. - Wszystko było za ciężkie, żeby dźwignąć, a później w wyniku studiów - rzekłbym - i analizowania tego, co się ze mną dzieje, doszedłem do jakichś wniosków, ale ta samotność to było coś, co mnie przerażało na początku - dodał.

Olek Klepacz leczy chorobę innowacyjną metodą

W programie pojawił się także dr Tomasz Rudecki, który leczy Klepacza innowacyjną metodą. Nowatorskie leczenie z wykorzystaniem ketaminy pomogło liderowowi Formacji Nieżywych Schabuff. - Ketamina została stworzona w latach 60. i jest powszechnie stosowana w anestezjologii jako środek znieczulający, także środek stosowany w leczeniu bólu. Natomiast od ponad 20 lat pojawiały się doniesienia świadczące o tym, że może przynieść ulgę pacjentom z rozpoznaniem depresji - wyjaśnił lekarz. Choroba zmieniła Klepacza. Jak dziś wygląda? Jego aktualne zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.