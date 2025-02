Za nami kolejna ceremonia rozdania nagród Grammy. Na gali nie mogło zabraknąć jednej z największych artystek, czyli Lady Gagi, która podczas ceremonii także została wyróżniona wraz z Bruno Marsem w kategorii duet/pop za utwór "Die With a Smile". Podczas przemówienia artystka nie kryła się ze swoimi politycznymi poglądami i nawiązała do ostatnich działań Donalda Trumpa, który 20 stycznia został zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. - Osoby transpłciowe nie są niewidzialne. Osoby transpłciowe zasługują na miłość. Społeczność queen zasługuje na to, aby poprawić jej sytuację. Muzyka to miłość - przekazała. Gaga właśnie podbija listy przebojów nową piosenką. Na TikToku pojawiły się opinie, że tworząc utwór, inspirowała się jedną z piosenek... Cleo. Do zaskakującej teorii odniosła się sama wokalistka.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Cleo utrzymuje sylwetkę w dobrej kondycji? "Dużo koncertuję, to jest permanentne cardio!"

Lady Gaga skopiowała utwór Cleo? Fani sugerują plagiat. "Numery mają podobny wajb"

7 marca zadebiutował kolejny album Lady Gagi. Pierwszy singiel artystki "Disease" od razu podbił listy przebojów. Niedawno artystka wypuściła drugi numer, "Abracadabra", który radzi sobie równie świetnie. Fani dostali także prezent w postaci teledysku do piosenki, w tym nowym dla Lady Gagi stylu - z rozmachem. Na TikToku pojawiło się dużo nagrań sugerujących, że producenci nowego kawałka amerykańskiej artystki zainspirowali się Cleo i jej piosenką "Łowcy gwiazd', która powstała siedem lat temu. Śmiałe teorie dotarły do samej zainteresowanej, która podkreśliła, że jest bombardowana wiadomościami o takiej treści. Co ciekawe, biorąc uwagę na jej wpis, nie uznała od razu, że to całkowicie bezzasadne.

Najnowszy kawałek Lady Gagi "Abracadabra" jest podobny do "Łowcy Gwiazd"? Co o tym myślicie? W ostatnich dniach dostałam setki wiadomości z polskich i zagranicznych kont o tym, że te numery mają podobny wajb

- poinformowała wokalistka i wrzuciła na swój profil porównanie tych dwóch utworów.

Internauci odnieśli się do słów wokalistki. Zdania są mocno podzielone. "Nie ma co nawet porównywać"

W sekcji komentarzy pojawiły się skrajnie różne opinie. Część internautów przyznała, że faktycznie między dwoma utworami można doszukać się podobieństw. "Nie znam tak twórczości Gagi, ale patrząc na to porównanie, które wrzuciłaś, tak. Widać mocną inspirację, to chyba dobrze?", "Tak, od razu mi się skojarzyło z Łowcami Gwiazd!! Zawsze jak słucham, to mam wrażenie, że melodia niby inna, a jednak taka sama" - czytamy. Z kolei pojawiły się także głosy przeciwnej strony od ludzi, którzy uważają, że nie takiej możliwości, aby artystka pokroju Lady Gagi inspirowała się wokalistką z Polski. "Absolutnie zero podobieństwa", "Nie schlebiaj sobie. Nie jest", "Bez przesady. Nie ma co porównywać nawet" - stwierdziła cześć internautów. A wy, jak sądzicie?