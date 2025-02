Serial "Lokatorzy" był emitowany w latach 1999-2005. To dzięki tej produkcji wielu aktorów zdobyło rozpoznawalność na całą Polskę. Maciej Kowalewski wcielił się w formacie w rolę Franka Stachyry. Jego bohater przyjaźnił się z Jackiem Przypadkiem (Michał Lesień). Zagrał także m.in. w "Liście Schindlera", "Pianiście" oraz "Klanie". Mimo dobrze prosperującej kariery w polskim show-biznesie Maciej Kowalewski postanowił odstawić aktorstwo na drugi plan. Wiadomo, czym się teraz zajmuje.

Maciej Kowalewski spełnia się jako reżyser i scenarzysta. Pracował przy wielkich hitach

Maciej Kowalewski nie zniknął z branży filmowej. Zyskał rozpoznawalność jako reżyser oraz scenarzysta. Pracował przy znanych produkcjach, w tym m.in. "Kochaj i tańcz" oraz "Głęboka woda". W latach 2007–2010 pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru na Woli im. Tadeusza Łomnickiego w Warszawie. Fani Macieja Kowalewskiego mogą na bieżąco śledzić jego karierę w mediach społecznościowych. Reżyser aktywnie prowadzi swoje konto na Instagramie, gdzie m.in. wrzuca zdjęcia z podróży oraz pokazuje życie zawodowe. Nie tak dawno reklamował autorską sztukę pt. "Męski interes", która jest wystawiana w różnych miastach w Polsce. Aktualne zdjęcia aktora znajdziecie w naszej galerii.

Maciej Kowalewski ma znaną córkę

Niewiele osób wie, że córką Macieja Kowalewskiego jest Marianna Gierszewska. Widzowie mogą kojarzyć ją m.in. z roli w "Pułapce" oraz "Barwach szczęścia". Początkowo Kowalewski nie był zadowolony z tego, że córka postanowiła pójść w jego ślady. - Każdy rodzic chce dla dziecka jak najlepiej. Doświadczenia nasze, szczególnie z pierwszego okresu zawodowego, były dosyć trudne, więc nie chcę moich dzieci ukochanych wysyłać w tę trudną branżę - wspomniał reżyser w "Dzień dobry TVN". Później jednak zaobserwował, że córka odnosi sukcesy i zmienił zdanie. Gierszewska ma dobre relacje z ojcem. - Czuję dużo wsparcia od taty, on jest i cokolwiek decyduję, to on za tym podąża w trzymaniu swoich kciuków - powiedziała aktorka w śniadaniówce.