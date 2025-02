Wygląda na to, że po kontrowersyjnym występie na Grammy Kanye West chce podtrzymać zainteresowanie swoją osobą. Raper w ciągu ostatnich dni zamieścił kilka szokujących wpisów. Teraz na profilu piosenkarza pojawiło się jedno krótkie zdanie na temat P. Diddy'ego, które wywołało prawdziwą burzę i zapoczątkowało serię niepokojących wypowiedzi.

Kanye West nie przestaje szokować. Na profilu zaroiło się od wpisów

"Uwolnić Puffa" - czytamy w pierwszym poście opublikowanym na X. To jednak nie koniec. "Wszystkie te celebrytki i wszyscy celebryci to s**i. Patrzycie, jak nasz brat gnije w więzieniu i nikt nic nie mówi". Później nawiązał do afery wokół Chrisa Browna. "Wszyscy obserwowaliśmy, jak próbują zamknąć Chrisa Browna i wtedy też nikt nic nie robił. (...) To nie jest zabawne, gdy rodziny są rozdzielane" - pisał. Na końcu Kanye wystosował krótką wiadomość do swoich obserwatorów, którzy zwrócili mu uwagę. "Nie przyjmuję żadnych nieproszonych rad. Jeśli dziś znów straciłem wszystko, to było warto. (...) Napisałem wszystko, co chciałem napisać. Już nie mam żadnych rad" - czytamy.

Diddy trafił do szpitala w środku nocy. Wiadomo, co się stało

2 lutego media obiegły informacje o tym, że Diddy został przetransportowany do szpitala pod osłoną nocy. Okazuje się, że raper skarżył się na silny ból. "Combs przeszedł badanie MRI [rezonans magnetyczny - przyp.red.] w szpitalu w Brooklynie, ponieważ dokuczało mu kolano. Badanie miało miejsce o 22, aby uniknąć jakichkolwiek spekulacji" – przekazał informator portalu Daily Mail. Po upublicznieniu wiadomości o hospitalizacji Diddy'ego w sieci pojawiło się mnóstwo domysłów. Zaczęto spekulować, że być może raper wdał się w bójkę w areszcie. Szybko zdementowano te plotki. "Powodem nocnej wizyty Diddy'ego w szpitalu nie była sprzeczka ani bójka w więzieniu. (...) Nie pozostał na noc w placówce medycznej, po zakończeniu badania MRI odprowadzono go z powrotem do celi" - czytamy na stronie dailymail.co.uk. Przypomnijmy, że raper został zatrzymany i aresztowany 16 września 2024 roku. Obecnie przebywa w Metropolitan Detention Center na nowojorskim Brooklynie, gdzie czeka na rozprawę.