Laura Samojłowicz była obiecującą aktorką, która zyskała popularność dzięki roli w "M jak miłość". Później była gwiazdą serialu "Hotel 52". W 2012 roku w mediach wybuchła afera, gdy Samojłowicz oskarżyła reżysera produkcji Radosława Piwowarskiego o to, że pracował pod wpływem alkoholu. Rozpętała się burza, a aktorka zdecydowała się na odejście z show-biznesu i wyjazd za granicę. Po latach odbudowuje karierę. Pojawiła się w "halo tu polsat" i opowiedziała o problemach, które ją dotknęły.

Laura Samojłowicz wraca do show-biznesu. Zabrała głos w "halo tu polsat"

Od pewnego czasu aktorka stara się odbudowywać karierę. Pojawiła się w "Gliniarzach", a także ponownie zagrała w "M jak miłość". W zeszłym roku zagrała w "Ukrytej prawdzie". 7 lutego Laura Samojłowicz zagościła w śniadaniówce Polsatu, by opowiedzieć o trudnym czasie. Konflikt z reżyserem pozbawił ją pracy. - Prawda powinna się zawsze obronić, więc ja siedzę tutaj z wami i rozmawiamy tutaj na tematy ważne - też dla przyszłości. Przekazanie podprogowe, że człowiek nie może być asertywny w pracy, czy w jakimś stopniu stawiać granic - zwłaszcza w takim polu, gdzie chce się czuć bezpiecznie i spotkanie się z ostracyzmem ze strony z zewnątrz, sprawia, że człowiek się gubi - zwłaszcza młody człowiek - mówiła.

Jaką cenę poniosła? - Telefon nie dzwoni. Nie ma propozycji pracy, masz wrażenie, że wszyscy wiedzą o tobie więcej niż ty sam - stwierdziła w programie. Czy ktoś wyciągnął do niej rękę w tym trudnym momencie? - Ja sama dla siebie - zaznaczyła. Samojłowicz zaznaczyła, że teraz nikt nie pozwoli sobie na "godzenie w inteligencję, wartości i wykształcenie". - Mogłoby mnie nie być na tej kanapie - dodała, co wielu mogło zaniepokoić.

Laura Samojłowicz ofiarą zmowy milczenia?

Paulina Sykut-Jeżyna zapytała aktorkę, czy ta czuje, że padła ofiarą zmowy milczenia. - No to już było odgórnie. Moja percepcja jest taka, jak widać, jak patrzę - stwierdziła na antenie. Jak ta sprawa ją zmieniła? - Pytasz o podprogowy strach, o siebie, o swoje życie? Jak cię zmieniło to doświadczenie. - To jest bardzo szeroki temat - odpowiedziała.

Aktorka miała w dłoni książki, o które zapytał Krzysztof Ibisz. - Krzysztofie, to jest świetnie spotkać się, bo miałam takie wrażenie, że chciałabym spędzać z tobą więcej czasu - zwróciła się do prezentera, a on podziękował jej za te słowa. Nie dało się ukryć, że gospodarze "halo tu polsat" byli odrobinę zakłopotani przy tej rozmowie. - Byłam na spotkaniu w Związku Literatów Polskich. (...) wieczór autorski, poezja, spotkanie, starszyzna, wartości. Tytuł "O nie", czyli z jednej strony pewne "nie" się zawsze należy - powiedzieć asertywnie "nie życzę sobie" - powiedziała gwiazda. Aktorka wyjawiła, że była w szkole aktorskiej w Niemczech. Samojłowicz zapowiedziała, że chciałaby więcej śpiewać.