Katarzyna Kolenda-Zaleska to ceniona dziennikarka. Do 2024 roku była prezeską zarządu fundacji TVN. Prezenterka jest w żałobie. 5 lutego odszedł jej ojciec - Zygmunt Kolenda. Profesor, który w przeszłości przez lata pracował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zmarł 5 lutego w wieku 88 lat. Informację o śmierci Zygmunta Kolendy potwierdzono na stronie Politechniki Śląskiej, której był absolwentem.

Nie żyje ojciec Katarzyny Kolendy-Zaleskiej. Był cenionym naukowcem i działaczem opozycyjnym

Zygmunt Kolenda w 1989 roku otrzymał tytuł profesora. W tym samym roku stanął na czele krakowskiego Komitetu Obywatelskiego. Przez lata pracował jako wykładowca na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Był współtwórcą Wydziału Metali Nieżelaznych, którego został dziekanem. Władze PRL w 1985 odebrały mu tę funkcję za współpracę z niejawnymi strukturami zdelegalizowanej "Solidarności". Kolenda był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w AGH. Za swoją działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pogrzeb Zygmunta Kolendy odbędzie się 10 lutego o godz. 13:00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Profesor zostanie pochowany obok swojej żony, która zmarła w zeszłym roku, Małgorzaty Kolendy.

Tak Katarzyna Kolenda-Zaleska mówiła o ojcu

Katarzyna Kolenda-Zaleska w wielu wywiadach podkreślała, że ojciec był niezłomny w trudnych czasach. Mówiła o jego cieple i mądrości. Podkreślała, że zawsze mogła liczyć na wsparcie ze strony rodziców. - Pamiętam, że czegokolwiek bym nie zrobiła - nawet głupiego - to wiedziałam, że mogę liczyć na rodziców. Byłam pewna, że mi pomogą, że są na każde moje wezwanie - mówiła w rozmowie z "Galą". Dziennikarka wyjawiła, że niektóre cechy charakteru odziedziczyła właśnie po tacie. - Jestem gotowa przerwać wakacje, bo w polityce dzieje się coś ważnego. Mam to chyba po ojcu. Pamiętam, jak na wakacjach siedzieliśmy na plaży, a tata nagle zastygał, widać było, że jest mocno skoncentrowany na swoich myślach, po czym sięgał po skrawek papieru, notował pomysł czy jakiś wzór i już całe popołudnie nad tym pracował. Chyba nie do końca umiemy być bezczynni - wyjawiła na łamach "Twojego Stylu".