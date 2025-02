Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu (woj. mazowieckie) poinformowała, że Łukasz Wnuk wyjechał pojazdem marki Peugeot 508 SW o numerach rejestracji WI 680KE z miejsca zamieszkania około godziny 16.45 drugiego lutego 2025 roku i dotychczas nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Na stronie komendy mł.asp. Katarzyna Słyk podkreśliła, że osoby, które znają miejsce pobytu mężczyzny lub go widziały są proszone o kontakt pod numerem 47 702 72 00, lub 112.

REKLAMA

Zobacz wideo Gołdap. Policjantka zatrzymała złodzieja na gorącym uczynku

Zaginął Łukasz Wnuk. Policja podzieliła się szczegółowym rysopisem

- Po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu ruszyły intensywne poszukiwania. Przeszukano pobliskie lasy, parki, parkingi, przejrzano monitoringi. Prowadzone od kilku dni działania nie przyniosły jednak rezultatów - wyjawiła w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka zwoleńskiej policji. Służby podały, że Wnuk ma 38 lat, około 170 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma krótkie włosy w kolorze ciemnego blondu oraz nosi okulary. Jego zdjęcia możecie zobaczyć w galerii u góry strony.

"W chwili zaginięcia ubrany był czarną zimową kurtkę 4F, czarne spodnie, czarne sportowe buty typu adidas oraz czarną koszulkę z krótkim rękawem. Na lewej ręce na nadgarstku posiadał plecioną bransoletkę z koralikami" - zaznaczyła w komunikacie policja.

Łukasz Wnuk jest samorządowcem i muzykiem. O swoich planach opowiadał wójtowi

Media ustaliły również, że zaginiony 38-latek jest przewodniczącym Rady Gminy Przyłęk w powiecie zwoleńskim oraz spełnia się też w roli muzyka disco polo i wodzireja na weselach i innych imprezach okolicznościowych. Ma być znany przy tym jako Łukasz Wnuk Silvers. Zaledwie na dzień przed zaginięciem prowadził studniówkę w zwoleńskiej szkole.

30 stycznia Wnuk był także widziany w Urzędzie Gminy Przyłęk, o czym opowiedział dziennikarzom jej wójt. - Rozmawialiśmy podczas tego dyżuru o planach gminy na ten rok. Łukasz mówił o swoich prywatnych planach, opowiadał, że w sobotę prowadzi studniówkę zespołu szkół w Zwoleniu. Zachowywał się normalnie, jak to on. Także wiadomość o jego zaginięciu bardzo nas wszystkich zaskoczyła i zaniepokoiła. Z tego co wiemy policja prowadzi poszukiwania zakrojone na szeroką skalę - ujawnił dla Echo Dnia Jerzy Kamionka.