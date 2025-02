Edyta i Cezary Pazurowie ostatnimi czasy chętnie wybierają się na zagraniczne wycieczki. Niedawno odwiedzili indonezyjską wyspę Bali, a także wybrali się do fińskiego miasta Rovaniemi, które słynie z wioski Świętego Mikołaja. Para tym razem wybrała się do Tajlandii, gdzie jest znacznie cieplej niż w Skandynawii. Celebrytka pochwaliła się widokami, a jej mąż sprawdza się jako fotograf.

Edyta i Cezary Pazurowie wybrali się na egzotyczne wakacje

2 lutego celebrytka pochwaliła się wypadem do Skandynawii. "To mój pierwszy kontakt z Finlandią i na pewno nie ostatni. (...) Rovaniemi ma do zaoferowania coś więcej niż wizyta u Świętego Mikołaja – naturę i zjawiska atmosferyczne, które zapierają dech w piersiach". Najwyraźniej mroźne klimaty dały się jej we znaki, bo już kilka dni później udała się z mężem na egzotyczne wakacje. Pazurowie postawili na popularny obecnie kierunek - Tajlandię. Edyta 5 lutego pochwaliła się kilkoma ujęciami z malowniczego kraju. Jak się okazało, w roli fotografa sprawdził się jej mąż. "Nie wracam. Zresztą, przy okazji tych podróży wyrósł mi na plecach całkiem dobry fotograf. Które zdjęcie najbardziej Wam się podoba?" - napisała w poście żona aktora i zapewniła, że przekaże mu uwagi fanów co do ujęć.

Małżonkowie przebywają w luksusowym kurorcie z prywatną plażą, siłownią, a także światowej klasy centrum SPA. Nie dziwi więc, że za takie rewelacje trzeba słono zapłacić. Jak wynika z ze strony obiektu, najtańsza opcja to niecałe trzy tysiące złotych za noc dla dwóch osób. Najdroższa i najbardziej luksusowa wersja to około sześć tysięcy złotych za noc dla dwojga.

Jeszcze niedawno Pazurowie nie mieli co jeść

Obecnie zakochani mogą sobie pozwolić na zagraniczne podróże. Niedawno Edyta wyjawiła, że przez pewien czas małżeństwo miało problemy finansowe. "Nasze życie po prostu nie było usłane różami. To tak ładnie wygląda na Instagramie, że gdzieś tam jedziemy na wakacje. Ale my podróżujemy od trzech lat, a jesteśmy ze sobą 18. Mieliśmy moment w swoim życiu, że nie mieliśmy co jeść" - opowiadała w programie "Moon Talk". "Było tak, że mieliśmy tysiąc złotych na koncie, kredyt i ja kupowałam najtańszą suchą krakowską" - dodała celebrytka.