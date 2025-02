Radomir Wit jak mało kto zdaje sobie sprawę, że telewizja na żywo rządzi się własnymi prawami. Znany dziennikarz często pojawia się na antenie TVN24, gdzie prezentuje na bieżąco telewidzom najnowsze informacje z Polski i świata. Tak było także rankiem 5 lutego, gdy wraz z kolegą ze stacji Radosławem Mrozem rozmawiał na wizji o aktualnych tematach. Wtem ich dyskusję zakłócił głos Lady Gagi.

Radomir Wit włączył w TVN24 piosenkę Lady Gagi. "Dobrze wchodzi"

Widzowie porannego wydania TVN24 z pewnością nie spodziewali się, że usłyszą tam nowy utwór amerykańskiej supergwiazdy. Wszystko za sprawą małej wpadki Radomira Wita, któremu w czasie rozmowy z Mrozem włączyła się na telefonie niedawno wydana piosenka Gagi "Abracadabra". - Przepraszam, Lady Gaga mi się włączyła - powiedział dziennikarz, uśmiechając się i prędko wyciszając telefon.

Prezenterzy zaczęli się śmiać i po chwili kontynuowali rozmowę na ten temat. - To skoro padła Lady Gaga, to czego słuchasz rano w takim razie? Co to za kawałek? - zapytał kolegę Radosław Mróz. - To jest nowy singiel Lady Gagi, "Abracadabra" - odpowiedział Wit i puścił urywek piosenki. - Dobrze wchodzi - skomentował Mróz. - A poza tym "Jokera" polecam bardzo serdecznie, bo widziałem, że można go obejrzeć w TV - dodał na koniec Radomir, odwołując się tym samym do ostatniej roli kinowej Lady Gagi we wspomnianym filmie.

Lady Gaga powróciła na języki światowych mediów. Na rozdaniu Grammy uderzyła w Donalda Trumpa

Przypomnijmy, że choć Lady Gaga nieustannie działa w show-biznesie, ostatnimi czasy powróciła na świecznik za sprawą zbliżającej się premiery nowego albumu "Mayhem". 2 lutego pojawiła się również na 67. ceremonii wręczenia nagród Grammy w Los Angeles, gdzie odebrała m.in. statuetkę w kategorii duet/pop za utwór "Die With A Smile" wraz z Bruno Marsem. Gaga wykorzystała swój moment na scenie, by wygłosić mowę na temat niedawnych ataków Trumpa na osoby transpłciowe. - Osoby transpłciowe nie są niewidzialne. Osoby transpłciowe zasługują na miłość. Społeczność queer zasługuje na to, aby poprawić jej sytuację. Muzyka to miłość - stwierdziła piosenkarka. Po jej słowach obecni na sali celebryci wstali i zaczęli klaskać.