Jan Lubomirski-Lanckoroński to polski książę, który mocno angażuje się w działalność charytatywną i kulturalną. Wraz z żoną, hrabianką Heleną Mańkowską, którą poślubił 28 sierpnia 2020 roku, organizują wiele wydarzeń, dzięki którym kultywują rodzinne dziedzictwo. Bardzo często eventy odbywają się w ich zamku w Lubniewicach, gdzie także mieszkają. Teraz na Instagramie księcia pojawiły się nowe kadry z tej wyjątkowej posiadłości w województwie lubuskim.

Jan Lubomirski pokazał zdjęcia zamku. Co za widoki!

Zamek został zbudowany pod koniec XVIII roku w stylu klasycystycznym, jest otoczony parkiem o powierzchni dziesięciu hektarów, a obok znajduje się jezioro Lubiąż. Już po tym opisie można sobie wyobrazić, że wygląda jak z bajki. Potwierdzeniem tego mogą być najnowsze zdjęcia, które udostępnił Jan Lubomirski-Lanckoroński. 3 lutego na Instagramie księcia pojawiła się seria kadrów. Dwa ujęcia są zrobione z lotu ptaka i ukazują, jak wygląda zamek w zimowej odsłonie. Dach obsypany jest śniegiem, który pokrył także otaczającą zieleń oraz drzewa. Nie da się nie zachwycić! W karuzeli znalazły się również rodzinne zdjęcia 46-latka i jego ukochanej żony. Małżonkowie pokazali, jak spędzają czas w towarzystwie psów przy kominku. Także i ten oryginalny element wystroju zamku robi wrażenie. Wszystkie zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Zachwyceni są także użytkownicy Instagrama, którzy zostawili wiele komentarzy. "Pięknie i klimatycznie", "Piękne ujęcia we wnętrzu i urzekające plenery", "Najważniejsze, że ogień domowego ogniska płonie", "Pięknie" - czytamy. Na te wiadomości reagował książę Lubomirski. Zostawiał pozytywne emotki, przekazywał pozdrowienia albo nawiązywał do treści. Pod ostatnim komentarzem dodał: "I ciepło".

Jak mieszka książę Lubomirski?

Posiadłość liczy 100 komnat, a książę jest jej właścicielem od 2020 roku. Wnętrza można zwiedzać w sezonie letnim, do czego biznesmen zachęcał także w komentarzu pod opisywanym postem ze zdjęciami z zamku. Mimo tego, że do środka są wpuszczani goście, rodzina Lubomirskich bardzo dobrze się tam czuje i to głównie w tym sezonie tam mieszkają. - Ten zamek leży na terenach zachodnich. My tutaj jesteśmy stosunkowo od niedawna. Na tyle się tu zadomowiliśmy, że jest to nasze miejsce - wyznał w "Pytaniu na śniadanie", gdy w 2023 roku zaprosił kamery TVP. Co jeszcze wiemy o zamku księcia Lubomirskiego? Więcej przeczytacie na ten temat TUTAJ: Tak mieszka Lubomirski-Lanckoroński. W zamku aż 100 komnat. Dajcie znać w naszej sondzie, czy chcielibyście mieszkać w takim miejscu.