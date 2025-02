Patrycja Markowska przez lata była z Jackiem Kopczyńskim, choć nigdy na sformalizowanie związku się nie zdecydowali. W 2024 roku piosenkarka poślubiła restauratora - Tomasza. Niewielu jednak pamięta, że na początku kariery wokalista spotykała się z obecnym mężem Małgorzaty Kożuchowskiej. Ich relacja nie przetrwała próby czasu. Wiadomo, co się stało.

REKLAMA

Zobacz wideo Socha o nowych "Przyjaciółkach" i wychowywaniu dzieci. "Bardzo oszczędzają"

Patrycja Markowska była z Bartłomiejem Wróblewskim. Tak potoczyły się ich losy

Gdy Wróblewski poznał Markowską, studiował dziennikarstwo. Wówczas córka wokalisty Perfektu rozwijała muzyczną karierę. Relacja pary rozwijała się bardzo szybko, a piosenkarka zabrała ówczesnego partnera na plan programu "Jak łyse konie", którego gwiazdą był jej ojciec. Już wtedy Markowska nazywała Wróblewskiego "narzeczonym". Jak się jednak okazało, na drodze do szczęścia pary stanęła kariera. Piosenkarka coraz częściej bywała w rozjazdach, grając wiele koncertów. Wróblewski również nie próżnował i poświęcał się pracy jako dziennikarz. Na dodatek Markowska stawała się w kraju gwiazdą, przez co budziła niemałe zainteresowanie. Jej ukochany nie czuł się dobrze w świetle reflektorów.

Wokalistka do problemów w związku odniosła się nawet w piosence "Uwierz". "Budzisz to, co we mnie jest najpiękniejsze wciąż. Ciemnej strony Twej chcę nauczyć się, bo bez Ciebie mnie jest coraz mniej! Proszę, uwierz w nas, zanim zwątpi świat. Proszę, uwierz w nas, nim coś zniszczy czas" - czytamy w tekście. Ostatecznie po czasie drogi piosenkarki i dziennikarza całkowicie się rozeszły.

Bartłomiej Wróblewski poznał przyszłą żonę w nietypowych okolicznościach

Małgorzata Kożuchowska nie ukrywa, jak ważna jest dla niej wiara. Z tego powodu postanowiła udać się do Rzymu na pogrzeb Jana Pawła II. W samolocie aktorka poznała Wróblewskiego. Dziennikarz był tak zafascynowany Kożuchowską, że zaczął chodzić na spektakle teatralne z jej udziałem. Po występach zostawiał jej kwiaty i listy, przez co ta w końcu zdecydowała się z nim umówić na randkę. Para zaręczyła się w 2006 roku, a po dwóch latach postanowili zawrzeć związek małżeński. W 2014 roku na świat przyszedł ich jedyny syn - Jan.