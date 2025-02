17 listopada ubiegłego roku Anna Seniuk obchodziła 82. urodziny i jak na razie nic nie wskazuje na to, aby zamierzała zwalniać tempo. Aktorka wciąż jest aktywna zawodowo, a tylko w zeszłym roku zagrała w filmie "Nic na siłę" i serialu "Udar". W 2024 roku Seniuk świętowała także 60-lecie pracy artystycznej. Debiutem aktorki była rola Irmy w "Wariatce z Chaillot" w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie w 1964 roku, którą otrzymała zaraz po studiach na krakowskiej PWST.

Anna Seniuk na zdjęciach z młodości. Urodą zachwyca całe życie

Anna Seniuk po studiach szybko również zaczęła dostawać propozycje filmowe. Do dziś jednymi z najbardziej znanych produkcji z udziałem aktorki są m.in. "Kardiogram" z 1971 roku czy "Potop", który ukazał się trzy lata później. Na kartach historii telewizji zapisała się za to jako Magda Karwowska w kultowym "Czterdziestolatku". Liczbę filmów i seriali z udziałem Anny Seniuk trudno zresztą zliczyć. Co ciekawe, na zdjęciach aktorki z czasów młodości widać wyraźnie, że przez lata niemal się nie zmieniła. Na dawnych kadrach wciąż można z łatwością ją rozpoznać. Fani Anny Seniuk są zresztą zgodni, że urodą zachwyca przez całe życie. "Zawsze piękna", "Śliczna była i jest", "Piękna kobieta" - piszą w komentarzach.

Anna Seniuk jak na razie nie myśli o emeryturze

Choć Anna Seniuk mogłaby już od dawna być na emeryturze, jak na razie się na nią nie wybiera. W rozmowie z Jastrząb Prost wyznała wprost, że jest tak zajęta, że po prostu... nie ma na to czasu. - Może w najbliższym dwudziestoleciu wyląduję gdzieś na poduszce na oknie i będę obserwowała, ale na razie to mnie trzyma przy życiu, więc dziękować Bogu, że jestem na etacie - powiedziała aktorka. W tej samej rozmowie Anna Seniuk wyznała również, że nie martwi się o swoją przyszłość z racji tego, że zawsze pracowała w jakiejś instytucji. - Mam to zabezpieczenie automatycznie, ale przecież są jakieś propozycje ubezpieczeniowe, że można po prostu samemu sobie wpłacać na ubezpieczenie. To są takie możliwości już teraz, a jeżeli chodzi o emeryturę, no ja nie bardzo mogę się wypowiedzieć, bo ja jeszcze nie jestem na emeryturze od 20 lat - zaznaczyła. Zobacz więcej: Anna Seniuk wypaliła wprost o emeryturze. Padły słowa o "bezczelności".