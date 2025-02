Paulina Smaszcz, która jest jedną z uczestniczek emitowanej obecnie drugiej edycji "Królowej przetrwania", w programie nawiązała do rozstania z Maciejem Kurzajewskim. Jak wyznała, przyczyną, dla której zdecydowała się wziąć rozwód, miał być fakt, że dziennikarz rzekomo "zostawił ją w chorobie". Smaszcz powiedziała przed kamerami, że Kurzajewski i ich synowie mieli także wymieniać między sobą bolesne dla niej zdjęcia z okresu, gdy po ciężkiej chorobie wróciła ze szpitala. - Wymieniali między sobą zdjęcia i się z tego śmiali. Ja wtedy powiedziałam, że składam papiery rozwodowe, bo nie jestem w stanie tego zaakceptować - mówiła.

Maciej Kurzajewski odpowiada na zarzuty i mówi o rozprawach sądowych

Paulina Smaszcz przywołała także jedną konkretną sytuację, która miała zaboleć ją najbardziej. - Najgorsze zdjęcie było takie, jak ja próbowałam sama pójść do toalety i ciągnęłam nogę za sobą. (...) Sikam w takiej kontrastowej pozycji i oni się z tego wyśmiewają, że "ikona mody", wielka Paulina Smaszcz k***a, że ludzie powinni zobaczyć, jak ja naprawdę funkcjonuje i wyglądam - opowiadała w programie.

"Fakt" skontaktował się z Maciejem Kurzajewskim z prośbą o komentarz dotyczący zarzutów padających ze strony jego byłej żony. W odpowiedzi dziennikarz zaznaczył, że nie wynosi na forum publicznych spraw i nie zamierza tego robić. Dodał jednak, że nie chce, aby jego bliscy zostali pokrzywdzeni. - Nie pozwolę, żeby moja rodzina, moi synowie, moja narzeczona i ja cierpieli z tego powodu i nadal zamierzam tak robić - odpowiedział. Dodał również, że zdecydował się podjąć kroki prawne.

Natomiast sprawy sądowe, które wniosłem, już się toczą, tak jak i sprawy w prokuraturze

- podsumował Kurzajewski.

Paulina Smaszcz nawiązała do relacji Macieja Kurzajewskiego z Katarzyną Cichopek

We wspomnianym odcinku "Królowej życia" Paulina Smaszcz dodała również, że dużo kosztowało ją odbudowanie relacji ze starszym synem. Padły też słowa na temat Katarzyny Cichopek, która obecnie związana jest z Maciejem Kurzajewskim. - Powiedziałam, że nawet jakby przyszedł na kolanach, zresztą on dwa razy był na kolanach, bo on nie był pewny, że chce z nią być. Tak powiedział moim synom, że on nie jest przekonany, że chce z tą Kaśką być - mówiła.