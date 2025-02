Izabela Macudzińska to gwiazda TTV, która zasłynęła dzięki takim programom jak "Królowe życia" czy "Diabelnie boskie". Dzięki występom w telewizji zyskała ogromną rozpoznawalność, a na Instagramie śledzi ją ponad 600 tys. osób. Niestety, sława ma także ciemne strony, o czym Macudzińska opowiedziała w najnowszym wywiadzie. Jak przyznała, gdy po zachorowaniu na Hashimoto przytyła 20 kg, spadły na nią krytyczne komentarze.

Zobacz wideo Pokazała się po zabiegu

Izabela Macudzińska miała problem z samoakceptacją. Internauci nie pomagali

Izabela Macudzińska w rozmowie z Party wyznała szczerze, że moment, gdy przybrała na wadze, był trudny dla niej samej. Gwiazda TTV miała problem z zaakceptowaniem nowej sylwetki, gdyż przez całe życie była szczupła. - Jak zachorowałam na Hashimoto, przywaliłam 20 kilo i to była rzecz, która była bardzo ciężka. (...) Przykładam bardzo dużą wagę do swojego wyglądu i nie mogłam się pogodzić z tym, że nie wyglądam tak jak wcześniej. Były momenty, że się popłakałam - opowiadała. Macudzińska dodała, że przy całej tej sytuacji nie pomagali jej też internauci, którzy otwarcie komentowali jej wygląd. - Jak jesteś za chuda, to ci powiedzą, jak ty wyglądasz, co ty porobiłaś, już nie wyglądasz jak ty - stwierdziła.

Jak się przytyje, to mówią, że się zaniedbałaś, że jesteś gruba. Czasami potrafiło to uderzyć

- wyznała celebrytka.

Izabela Macudzińska nie zamierza rezygnować z medycyny estetycznej

Izabela Macudzińska podkreśliła, że choć przez lata dostrzega zmiany w swoim wyglądzie, dziś się akceptuje i z każdym rokiem czuje się lepiej sama ze sobą. Celebrytka podkreśliła jednak, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej i nie zamierza z nich rezygnować. - Uważam, że po to to jest, żeby człowiek się lepiej czuł. Ja się będę tak starzeć z godnością - stwierdziła w wywiadzie. Gwiazda TTV zaznaczyła jednak, że stara się zachować przy tym zdrowy rozsądek. - Wiadomo, z pewnymi rzeczami nie wolno też przesadzać. Też mam takie założenie. To wszystko musi być w granicach rozsądku - dodała Izabela Macudzińska.