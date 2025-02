Na antenie TVP nie zobaczymy już Jacka Cholewińskiego. W krótkim oświadczeniu na Facebooku dziennikarz ogłosił, że odchodzi ze stacji po 20 latach pracy. Od 2005 roku można był go poznać dzięki różnorodnej działalności na rzecz Telewizji Polskiej. Pracę rozpoczynał jako reporter w "Wiadomościach" oraz "Panoramie", jednak z czasem zaczął także prowadzić inne programy.

Jacek Cholewiński odchodzi z TVP. "Dziękuję tym, którzy odbierali telefon"

W poniedziałek 3 lutego Cholewiński przekazał wieści o odejściu ze stacji. "Wraz z początkiem Nowego Roku Księżycowego zakończyłem wieloletnią przygodę z Telewizją Polską. Dziękuję tym, którzy odbierali telefon. Tym, którzy nie znaleźli dla mnie czasu... powiem filozoficznie 'Co na górze, to na dole...'" - napisał dziennikarz. Przypomnijmy, że zajmował on także stanowisko wicedyrektora Agencji Informacji TVP ds. programowych, a w pamięci wielu widzów może zostać zapamiętany jako prowadzący popularny program "W akcji", który emitowano na TVP Info.

W komentarzach pod wpisem Cholewińskiego roi się od miłych słów jego znajomych, jak i przedstawicieli branży medialnej. "Jacek powodzenia! Gdy za tobą zamykają się jedne drzwi, przed tobą otwierają się kolejne", "Jacku, zawodowcy jak ty zawsze będą potrzebni. Powodzenia!", "Jacek, profesjonalizm i pasja zawsze się obronią. To koniec pewnego etapu, ale z twoim doświadczeniem i talentem przed tobą nowe, ekscytujące możliwości. Trzymam kciuki za dalszą drogę i nowe wyzwania!" - możemy przeczytać wśród wpisów.

Dziennikarkę straciło też niedawno TVP Sport. Pracowała dla stacji siedem lat

30 stycznia 2025 roku informację o oficjalnym odejściu z TVP przekazała także Aleksandra Pika - dziennikarka znana przede wszystkim z TVP Sport. Co ważne, kobieta nie pojawiała się na antenie stacji już od września 2024 roku. "We wrześniu podjęłam decyzję o zawieszeniu współpracy z TVP Sport, a pod koniec roku zdecydowałam się ją zakończyć. Dziękuję za te siedem lat. Jako że mam tutaj wielu fanów sportu postanowiłam się z wami tym podzielić, bo była to bardzo ważna część mojego życia. Jest to moja decyzja, podyktowana chęcią zmiany" - przekazała Pika w mediach społecznościowych.