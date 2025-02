Wieżowiec przy Złotej 44 na warszawskim Śródmieściu uznawany jest za jeden z bardziej luksusowych budynków w stolicy. Głośno było o tym, że apartamenty zajmują tam takie sławy, jak Jakub Błaszczykowski oraz Robert Lewandowski. Również celebryta Wojciech Gola, który zyskał popularność dzięki programowi "Warsaw Shore", chwalił się ociekającym w luksusy oraz mocno kiczowatym apartamentem mieszczącym się na Złotej 44. Jakiś czas temu głośno było o Izabeli Tomaszewskiej, która relacjonowała swoje życie prestiżowym wieżowcu. "Królowa Złotej 44" opuszcza jednak luksusowe lokum i ujawnia, komu je wynajęła.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wieniawa oprowadziła po nowym mieszkaniu w kamienicy. Wnętrza zachwycają

Izabela Tomaszewska wyprowadziła się ze Złotej 44. Nowy najemcą ma płacić wysoki czynsz

Izabela Tomaszewska zyskała popularność dzięki temu, że w mediach społecznościowych chętnie pokazywała, jak wygląda życie w wieżowcu mieszczącym się przy ulicy Złotej 44. Celebrytka już jakiś czas temu przyznała, że wyjeżdża, toteż szuka najemnicy. Od początku podkreślała, że nie wynajmie go jednak byle komu. Miała wygórowane oczekiwania. "Najlepsi najemcy moim zdaniem to przede wszystkim mężczyźni z dobrą pracą, preferuję IT. Chłopaki pracują z domu, nie imprezują, nie intoksykują się. (…) Moje mieszkanie ma 63,8, więc rodzina z dziećmi chyba nie bardzo. Obcokrajowcy jak najbardziej na tak" - mówiła w rozmowie z Kozaczkiem w październiku 2024 roku.

Na tym nie koniec. Tomaszewska miała nie tylko konkretne wyobrażenia na temat tego, kim ma być jej nowy najemca, ale też tego, ile ma płacić. Jak podaje wspomniany portal, aby zamieszkać w niemal 64-metrowym mieszkaniu Tomaszewskiej, trzeba sięgnąć głęboko do portfela. Miesięcznie to koszt 17 tysięcy złotych oraz dodatkowo czynsz w wysokości trzech tysięcy złotych (również płacony co miesiąc).

Izabela Tomaszewska opróżniła swoje mieszkanie

Okazuje się, że mimo tak wysokich kosztów i wyśrubowanych oczekiwań Tomaszewska znalazła najemcę. Celebrytka pochwaliła się nowiną na TikToku, ukazując całe mieszkanie, w którym nie ma już jej ubrań i innych przedmiotów osobistych (ujęcia z mieszkania Tomaszewskiej ze Złotej 44 znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu). "Moja Złota 44 wynajęta! Gdzie teraz podzieje się Queen of Złota?" -pisała przejęta pod nagraniem na TikToku.