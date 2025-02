Pola Wiśniewska jest piątą żoną wokalisty Ich Troje. Para zdecydowała się na ślub w 2020 roku, ale wesele odbyło się dwa lata później - wszystko przez pandemię. Zakochani doczekali się razem synów: czteroletniego Falco Amadeusa i niespełna dwuletniego Noëla Cloé. Ukochana Michała Wiśniewskiego prężnie działa w mediach społecznościowych, chętnie dzieląc się życiem prywatnym z fanami. Tym razem Pola opisała, jak pracuje, gdy jeden z jej synów choruje. Nie ukrywała, że jest to trudne.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Wiśniewski nie chce więcej dzieci? "Miejmy nadzieję"

Pola Wiśniewska dzieli się trudami. Chodzi o chorobę syna

Pola Wiśniewska chętnie opisuje codzienność na Instagramie. Dzięki temu fani mogą się o niej wiele dowiedzieć. Tym razem ukochana znanego piosenkarza postanowiła podzielić się z obserwatorami tym, jak wygląda jej życie, gdy jeden z synów jest chory. W tym przypadku chodzi o Falco Amadeusa, który zmaga się z rotawirusem. Pola łączy opiekę nad dzieckiem z pracą. Nie jest łatwo. 4 lutego opublikowała post, w którym opisała sytuację. "'Mamo, boli mnie brzuch' – i tak już drugi dzień. Rotawirus nie bierze jeńców. Mały człowiek przyklejony do mnie jak koala, w jednej ręce trzymam komputer, w drugiej miskę. Otwieram laptopa, zamykam oczy, otwieram elektrolity, zamykam plik. Spotkania można przełożyć, ale choroby – nie" - podkreślała we wpisie. "Dzisiaj też nie będę produktywna. Ale za to będę mamą, która trzyma za rękę i mówi, że minie. I to, póki co, najważniejszy projekt na ten moment" - zaznaczyła Wiśniewska.

Pola Wiśniewska wyjawiła prawdę o dniu zakochanych. Tak spędzi walentynki

Walentynki to dla wielu par doskonały moment, by celebrować miłość i wspólnie spędzić czas. Jak będzie w przypadku Poli Wiśniewskiej? Niestety, nie będzie mogła 14 lutego liczyć na dzień z mężem, co przekazała podczas jednej z ostatnich sesji "Q&A". Wyjawiła, że w tym okresie Michał Wiśniewski będzie koncertował. Wraz z zespołem Ich Troje pojawi się w Zakopanem. Już wiadomo, co w tym czasie będzie robić żona wokalisty. "Nie, nie będę na trasie walentynkowej. Święto zakochanych, jak co roku, spędzę z dziećmi" - napisała na Instagramie Pola.