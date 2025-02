Joanna Koroniewska przed laty była jedną z kluczowych postaci kultowego serialu TVP2, czyli "M jak miłość". Grana przez nią Małgosia Mostowiak była znana widzom już od pierwszego odcinka serialu. Od samego początku wpadała z zauroczenia w zauroczenie i miała na swoim koncie liczne, miej lub bardziej udane romanse. W rolę jednego z jej ukochanych wcielił się Paweł Okraska, który zagrał w serialu Michała Łagodę, który ostatecznie został mężem Małgosi. Co dzisiaj słychać u aktora?

"M jak miłość". Paweł Okraska grał w serialu ukochanego Małgosi. Czym zajmuje się dzisiaj?

Uczucie Małgosi (Joanna Korowniewska) i Michała (Paweł Okraska) rozwijało się na tle wielkiej rodzinnej tajemnicy. Mama bohaterki Barbara (Teresa Lipowska) była w przeszłości zakochana w ojcu Michała, Zenonie, którego grał Emil Karewicz. Ostatecznie małżeństwo Gosi i Michała rozpadło się przez zdradę. Kiedy Michał przebywał za granicą, miał romans z mężczyzną, czego ukochana nie potrafiła mu wybaczyć. Paweł Okraska wcielający się w Michała już od dzieciństwa interesował się aktorstwem. Na swoim koncie ma nie tylko rolę w "M jak miłość", ale także udział w takich produkcjach jak m.in. "Klan", "Och, Karol 2", czy "Yuma". Najbardziej prestiżową współpracą jest w jego filmografii rola Filipa w filmie Krzysztofa Zanussiego "Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową". Jak czytamy na stronie filmweb.pl ostatni raz pojawił się w produkcji "Marusarz. Tatrzański orzeł" z 2022 roku. W rozmowie z "Vivą!" Okraska opowiedział o tym, jak mama zaszczepiła w nim miłość do sztuki.

Moja mama polonistka zabierała mnie często do teatru, potem wysyłała na spektakle dyplomowe, ale chyba przez myśl jej nie przeszło, że będę chciał studiować w szkole teatralnej. W pewnym momencie zaczął mi się podobać świat kreowany na scenie, był jakiś... bardziej doskonały niż to, co znałem ze szkoły czy z podwórka

- podkreślił. Okraska w 1999 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, gdzie rok później uzyskał dyplom. Dziś Okraska pracuje głównie w teatrze. Jest związany z krakowskimi teatrami m.in. Scena Spokój i Bagatela. Jest także aktorem Teatru Żelaznego.

Paweł Okraska związany jest z popularną aktorką. Od ponad 20 lat są małżeństwem

Nie wszyscy wiedzą, że Paweł Okraska związany jest z popularną aktorką, która także występowała w "M jak miłość". Aktor jest życiowym partnerem Magdaleny Walach. Para poznała się podczas studiów aktorskich w Krakowie i już od ponad 20 lat tworzy szczęśliwe małżeństwo. "Szukałem jej, jak jakiś małolat zaglądałem przez dziurkę od klucza do sal, w których miała zajęcia" - wspominał Okraska w rozmowie z magazynem "Viva!". Na drugim roku studiów aktor wyznał jej miłość i powiedział, że chce z nią być przez resztę swojego życia. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2002 roku, a cztery lata później na świat przyszedł ich syn Piotr. W rozmowie z Katarzyną Piątkowską Okraska wyznał, za co najbardziej ceni swoją ukochaną. "Jesteśmy całkiem różnymi osobami. Zawsze mi się to w Madzi podobało, że jest inna ode mnie, że nie jest taka, jaką mógłbym sobie wymyślić. Mamy różne reakcje, zachowania, może właśnie dlatego się uzupełniamy. Kryzys to sekunda, mgnienie oka, którym nie warto sobie zawracać głowy, w małżeństwie i życiu rodzinnym jest wiele innych ciekawszych zadań do wykonania niż kumulowanie w sobie złej energii. Trzeba pielęgnować to, co się ma. Miłość i mądrość szybko rozwiązują problemy. Rodzina daje dużą siłę" - podkreślił.