Kazimiera Szczuka to polska dziennikarka, krytyczka i historyczka literatury, a także nauczycielka akademicka. Wykładała w Instytucie Badań Literackich PAN oraz na wydziale reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Współpracowała z wieloma czasopismami, m.in. z "Gazetą Wyborczą", "Zadrą" czy kwartalnikiem "Res Publika Nowa". Zrobiło się o niej głośno, kiedy w programie "Pegaz", w czasie jednej z rozmów z Manuelą Gretkowską użyła niecenzuralnych słów. Po tym została zwolniona z TVP. Szerszej publiczności znana jest przede wszystkim jako gospodyni "Najsłabszego ogniwa". W teleturnieju stacji TVN Szczuka oceniała nie tylko wiedzę uczestników, ale także ich samych, nierzadko bezlitośnie z nich szydząc. Za sprawą jej ironicznego stylu prowadzenia program budził kontrowersje, jednak Szczuka miała jedynie realizować telewizyjną kreacją. Teleturniej był wzorowany na brytyjskim formacie, a koncepcja show miała opierać się na prowokowaniu uczestników. Niedługo później dziennikarka zniknęła z mediów. Czym się dziś zajmuje?

Kazimiera Szczuka zniknęła z mediów po "Najsłabszym ogniwie"

Kazimiera Szczuka dała się też poznać jako działaczka feministyczna. Dziennikarka jest autorką książki "Milczenie owieczek", dotyczącą postulowanego prawa do aborcji, antykoncepcji i edukacji seksualnej. Od 2022 roku można było usłyszeć ją w radiu. Była jedną z prowadzących program "Popołudniowa rozmowa" w RMF FM, jednak zaledwie po roku zakończyła współpracę. Na antenie zaliczyła kilka wpadek. Myliła daty i nazwiska, pomyliła nazwę rozgłośni, dla której pracuje i była nieprzyjemna dla zaproszonych gości. Obecnie spełnia się jako nauczycielka języka polskiego w LXI Liceum Ogólnokształcącym im. Janiny Zawadowskiej w ramach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 "SOS" w Warszawie.

W październiku 2024 roku podzieliła się w mediach społecznościowych smutną informacją i przekazała, że 12 października zmarła jej matka. "Jeszcze nie wiem, jak o tym mówić, ale nie myślałam, że i nas to spotka jak wszystkich" - napisała, dodając informacje o pogrzebie Janiny Winiawer-Szczuki. Od tamtej pory nie zamieściła nic nowego w mediach społecznościowych.

Kazimiera Szczuka zapytana o powrót "Najsłabszego ogniwa". Nie pozostawiła wątpliwości

Jak podają Wirtualnemedia.pl, program "Najsłabsze ogniwo" zniknął z anteny przez niską oglądalność, jednak w zeszłym roku fragmenty odcinków trendowały na TikTok'u. Zdaje się jednak, że Kazimiera Szczuka nie tęskni za pracą w telewizji. Dziennikarka w rozmowie z Plejadą wyjawiła, że nie zamierza wracać do przeszłości. ""Zabawne, że młodzież szkolna mi mówi, że jestem na TikToku. Ja nie mam z TikTokiem absolutnie żadnego kontaktu. No i dobrze, niech tam sobie jest. To jest zamierzchła przestrzeń. Przeszłość, która straciła znaczenie. [...] Było to dawno, było całkiem fajnie" - powiedziała i zaznaczyła, że nawet gdyby program miał wrócić na antenę, nie zdecydowałaby się ponownie zostać gospodynią.