17 stycznia media obiegła informacja o tym, że nie żyje mąż Ewy Bem, Ryszard Siblilski. Wokalistka pożegnała ukochanego w poruszającym wpisie. "Jestem nieszczęśliwa pełnią nieszczęścia. Po brzegi. Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój piękny mąż i sens mojego życia, choć tak mężnie walczył, musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Do zobaczenia Dindiku" - wyznała piosenkarka we wpisie na Facebooku. Mimo wielkiej tragedii Ewa Bem wróciła na scenę.

Ewa Bem znów koncertuje. "Fala dobrej energii jest teraz nieoceniona"

Pod koniec stycznia Ewa Bem zapowiedziała swój powrót na scenę. "Jak chyba nigdy dotąd potrzebuję wsparcia i mocy. Teraz, w pustce po nagłej śmierci mojego męża, jedynym dla mnie wytchnieniem jest śpiewać dla was" - pisała na Facebooku. 3 lutego wokalistka wystąpiła w warszawskim Teatrze 6. piętro. Relacja z tego wydarzenia pojawiła się w mediach społecznościowych Bem. Mogła liczyć na ciepłe przyjęcie ze strony publiki. "Teatr 6. piętro powitał Ewę Bem z pełną wzruszenia widownią. Dziękujemy wam za wszystko, co piszecie i mówicie, ta fala dobrej energii jest teraz nieoceniona. Daje siłę i sens" - czytamy w opisie kadrów z koncertu. Pod postem zaroiło się od pozytywnych komentarzy. "Ślemy dużo dobrej energii", "Jest pani wspaniała i bardzo dzielna. Jesteśmy z panią, "Wspaniale widzieć panią na scenie" - czytamy w sekcji komentarzy.

Zięć Ewy Bem w poruszających słowach. "Jak mam za to podziękować?"

Śmierć Ryszarda Sibilskiego była wielkim ciosem dla całej rodziny Ewy Bem. Głos w sieci zabrał zięć wokalistki, Jan Niedziałek. "Tato, kocham cię. Byłeś, nie daję sobie rady z czasem przeszłym, w mojej głowie zawsze będziesz wspaniałym człowiekiem. (...) Byłeś obok, gdy kończył się świat i po jego końcu - mogłem na ciebie liczyć. Na twoją siłę, cierpliwość do mnie. Jak mam za to podziękować? Tyle miałeś serca dla moich dzieci. Podróże z tobą były wspaniałe. Przepraszam, że było ich tak mało" - czytaliśmy w poruszającym wpisie.