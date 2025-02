Grzegorz Małecki to syn aktorki Anny Seniuk i kompozytora Macieja Małeckiego. Znamy go z "Lejdis", "Na układy nie ma rady", "Och, Karol 2" oraz "Prawo Agaty". Z racji popularności aktora wielu zaczęło szukać informacji na temat jego sfery prywatnej. Wiemy, że Małecki stanął na ślubnym kobiercu z Kingą Ilgner, z którą finalnie rozstał się w 2011 roku. Wieść o kryzysie w tej relacji wielu zaskoczyła...

REKLAMA

Zobacz wideo Seniuk o podróży po świecie

Grzegorz Małecki i Kinga Ilgner. Seniuk bardzo ją polubiła

Dawny duet doczekał się dwójki dzieci - syna Franciszka oraz córki Antoniny. Od samego początku starali się chronić prywatności rodziny. Ich ślub odbył się w tajemnicy. Zanim podjęto decyzję o rozwodzie, dawny duet żył w trzyletniej separacji. Co z kolei wiadomo o byłej żonie Małeckiego? Także kocha aktorstwo. Zagrała również w "Lejdis", "Volcie" oraz "Wiedźminie". Miała ponadto dobrą relację z byłą już teściową, Anną Seniuk. Gwiazda nie mogła uwierzyć, że małżeństwo jej syna finalnie nie przetrwało próby czasu. "Choć nie chce mówić tego głośno, wierzy, że Grzegorz wróci do byłej żony" - zdradził osoba z bliskiego otoczenia Seniuk w dawnej rozmowie z "Na Żywo". "Cieszy się, że teraz wiele czasu spędza z dziećmi i jest częstym gościem w domu Kingi" - dodała. To jednak nie wszystko, co wybrzmiało w mediach na temat tej dwójki. - Anna wciąż jest zdania, że tych dwoje się kocha. W ich gestach i spojrzeniach widzi uczucie - przekazał informator. Aktorzy jednak nie wrócili do siebie.

Grzegorz Małecki po rozstaniu z Ilgner znalazł nową sympatię

Aktor po rozstaniu z byłą żoną skradł serce specjalistki od PR, Edyty. Opowiadał o tej burzliwej relacji w dawnej rozmowie z Marią Seweryn. - Lubię dzikość i w łóżku, i w życiu. Dla mnie dzień czy tydzień bez konkretnej awantury, kiedy nie ma trzęsienia ziemi, to czas stracony. Mój obecny związek taki jest. Ale czuję w tym naszą miłość, naszą energię, nasz erotyzm - przekazał Małecki. Ten związek również nie przetrwał próby czasu. Od tamtego momentu Małecki bardziej chroni swojej prywatności.