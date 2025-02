Dominika Chorosińska przed laty zaistniała w telewizji dzięki udziałowi w kultowym serialu TVP2 "M jak miłość". W późniejszych latach dużo więcej mówiło się o jej życiu prywatnym niż jakichkolwiek artystycznych dokonaniach. Chorosińska wywołała skandal obyczajowy, kiedy zdradziła męża, wdając się w romans ze starszym reżyserem. Celebrytka od zawsze podkreślała, że pochodzi z tradycyjnej katolickiej rodziny i wychowała się w wierze, więc tym bardziej doniesienia o jej romansie oburzały społeczeństwo. Ukochany postanowił jej ostatecznie wybaczyć. Po latach Chorosińska postanowiła spróbować swoich sił w polityce. Była na tyle skuteczna przez chwilę jako posłanka PiS piastowała nawet stanowisko ministerki kultury i dziedzictwa narodowego. Była pani minister właśnie wybrała się z mężem do opery, a relacją z wypadu pochwaliła się w sieci.

Dominika Chorosińska wybrała się z mężem do opery. "Wielka uczta dla oka, ucha i ducha"

Dominika Chorosińska wydaje się być celebrytką, która do perfekcji opanowała sposób na to, jak zrobić wokół siebie rozgłos. Jedną z takich sytuacji był moment kiedy nagle po zdradzie męża została twarzą akcji "Wierność jest sexy". Za czasów piastowania funkcji ministerki kultury i dziedzictwa narodowego miała w około dwa tygodnie wydać 500 mln zł z budżetu państwa. Ostatnio celebrytka skupiła się na wspieraniu TV Republika. Miała już nawet okazję wybrać się na spacer pod nową siedzibę stacji. Pokazała także potwierdzenie przelewu i pochwaliła się, że wspiera ją finansowo. Ostatnio Chorosińska wybrała się z mężem do opery. Zachwytom nie było końca.

Ponadczasowe dzieło. Treliński, Kudlička zachwycili tą inscenizacją cały świat. Piękna scenografia — proste formy nasycone kwintesencją kolorów. Znakomita choreografia — każdy gest ma znaczenie. No i wykonanie... W roli Madame Butterfly Aleksandra Kurzak — pięknie. Wielka uczta dla oka, ucha i ducha. Cudownie, gdy można to wszystko przeżywać we dwoje

- napisała w mediach społecznościowych.

Mąż Dominiki Chorosińskiej był dyrektorem teatru w Łodzi. Nagle zrezygnował ze stanowiska

Mąż Dominiki Chorosińskiej, Michał, to aktor, którego widzowie także mieli okazję oglądać w "M jak miłość". W 2022 roku został powołany przez Zarząd Województwa Łódzkiego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. Potem został tam dyrektorem, co budziło ogromne kontrowersje. Na ten temat wypowiedział się m.in. Mariusz Siudziński w rozmowie z portalem lodz.wyborcza.pl w 2022 roku. "Uważamy, że nie ma on odpowiednich kompetencji i doświadczenia w prowadzeniu instytucji ze 135-letnią tradycją. Powszechnie wiadomo, że Chorosiński pojawił się wśród propozycji dyrektorskich, bo jest mężem prominentnej posłanki PiS, Dominiki Figurskiej" - podkreślił w imieniu związków zawodowych w instytucji. W 2024 roku nagle zrezygnował z posady. "Złożyłem wypowiedzenie, podałem się do dymisji pod koniec sierpnia i została ona przyjęta" - oznajmił w rozmowie z "Faktem". Ostatnio w mediach pojawiły się zaskakujące wieści o kontroli w teatrze. Więcej przeczytasz tutaj: Mąż Chorosińskiej stracił lukratywną posadę. Zaskakujące wieści o kontroli w teatrze