Beata Pawlikowska i Wojciech Cejrowski pobrali się w 1994 roku. Co ciekawe, po latach wyszło na jaw, że para zdecydowała się jedynie na ślub kościelny, który nie został zgłoszony w urzędzie stanu cywilnego. -Oficjalnie w polskich dokumentach jestem i zawsze byłam panną - mówiła Pawlikowska. W 2010 roku zaczęły krążyć plotki o ich rozwodzie, którym przez jakiś czas zaprzeczał Cejrowski. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Co było powodem takiej, a nie innej decyzji?

REKLAMA

Zobacz wideo Patrycja Kazadi opowiada o endometriozie. Komentuje też wpis Pawlikowskiej

Beata Pawlikowska opowiedziała o związku z Wojciechem Cejrowskim. "Nie lubiłam go"

Pisarka zdradziła, że małżeństwo z podróżnikiem nie należało do udanych. Para po licznych kryzysach miała zwrócić się do biskupów, by unieważnili związek. - Nie lubiliśmy się, nie byliśmy przyjaciółmi. Ja nie lubiłam jego kontrowersyjnego programu w telewizji, bo kompletnie nie zgadzałam się z jego poglądami, on nie znosił moich książek, szczególnie tych o życiu. Walczyliśmy, trzaskaliśmy drzwiami, rozstawaliśmy się, wracaliśmy - mówiła. Pawlikowska po latach zauważyła, że relacja była tak samo toksyczna dla niej, jak i dla Cejrowskiego. Decyzja o jej zakończeniu była nieunikniona. - Miotamy się między niechęcią, miłością, poczuciem winy i obowiązku. Raz się kochamy, potem trzaskamy drzwiami. To nie jest dobra miłość. To jest rodzaj niewoli. Uczciwie było przyznać się do tego i odejść - skwitowała.

Beata Pawlikowska o rozmowach z duchami. "Można się z tym połączyć"

Podróżniczka wierzy w wielowymiarowość świata. W rozmowie z Żurnalistą stwierdziła, że możliwe jest rozmawianie z każdą istotą, w tym z duchami. - Nie jest to dziwne. (...) Pewnie wszyscy słyszeli, że szamani w dżungli amazońskiej i inni szamani na świecie porozumiewają się ze światami, które są niedostępne innym ludziom i potrafią rozmawiać zarówno z roślinami, jak i zwierzętami. Można rozmawiać, jeżeli jesteś w miejscu, w której znajdują się ślady cywilizacji. Tam, w budowlach, które wznieśli, pozostała ich energia, pozostały ich słowa, rozmowy, myśli i emocje, i można się z tym wszystkim połączyć - opowiadała.