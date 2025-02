Klaudia Halejcio jest w szczęśliwym związku z Oskarem Wojciechowskim, z którym wychowuje córkę Nel. Celebrytka uaktywniła się pod obszernym postem Moniki Goździalskiej, która pisała o kobiecej solidarności, toksycznych relaksach i obłudzie niektórych osób. Na koniec wpisu oznaczyła Laurę Zawadzką, która poinformowała o zakończeniu relacji z fotografem Maciejem "Magic" Marsem. W 2023 roku doczekali się córki. "To, co miało być miłością, było manipulacją, iluzją. Dziś wiem, że żyłam z narcyzem. Z człowiekiem, który miał wiele twarzy" - pisała uczestniczka czwartej edycji "Love Island". Twierdzi, że były partner zdradzał ją, gdy była w ciąży. Miał także zachowywać się agresywnie. "W domu były krzyki. Były wyzwiska. Były momenty, w których czułam, że nie mam już siły" - przekazała. Teraz Klaudia Halejcio publicznie zwróciła się do Laury Zawadzkiej.

Klaudia Halejcio zwróciła się do Laury Zawadzkiej. To napisała

Laura Zawadzka podkreślała w mediach społecznościowych, nie zamierza już dłużej milczeć. W trudnym czasie sił mógł dodać jej wpis Moniki Goździalskiej. "Brawo" - napisała pod jej postem Klaudia Halejcio, tym samym dołączając do grona osób, które publicznie okazały wsparcie uczestniczce "Love Island". Na tym nie zakończyła:

Jesteś silna, wiesz o tym!

- napisała Halejcio, oznaczając Laurę Zawadzką. Ta nie pozostała jej dłużna i zrewanżowała się dając serce do jej komentarza.

Klaudia Halejcio spotykała się z byłym partnerem Laury Zawadzkiej. Ta nazwała go "narcyzem"

Zdaje się, że celebrytka raczej niezbyt pozytywnie wspomina znajomość z Maciejem "Magic" Marsem. Więcej opowiedziała o relacji z fotografem w rozmowie z Jastrząb Post. Nie chciała nazwać jej związkiem. "To był jakiś krótki i burzliwy czas w moim życiu... No, ale, czy można by było nazwać to związkiem? No niekoniecznie. Ja różnie wspominam tę relację. Nie będę tego ukrywać. Zresztą, mówiłam o tym na social mediach... Raczej wolałabym nie wracać do tego etapu. Zakończyłam go i nie chcę tej energii ciągnąć za sobą" - mówiła dobitnie influencerka w 2022 roku.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.