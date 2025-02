Jolanta Fraszyńska i Robert Gonera stanęli na ślubnym kobiercu w 1990 roku. Para doczekała się narodzin córki, Nastazji. Małżeństwo aktorskiej pary rozpadło się po czterech latach. "Pierwsze małżeństwo z Robertem Gonerą, zawarłam w wieku, kiedy powinno być to zabronione przez prawo. Miałam 22 lata i nie umiałam odpowiedzialnie podjąć ważnej życiowej decyzji" - wspominała w wywiadach. Po zakończeniu relacji z aktorem Fraszyńska wyszła za mąż za operatora Grzegorza Kuczeriszkę. Z tego związku także ma córkę, Anielę. Drugie małżeństwo aktorki także przeszło do historii. Aktualnie aktorka związana jest z Tomaszem Zielińskim, którego poznała dzięki terapii, jakiej podjęła się po drugim rozwodzie. Najstarsza córka Fraszyńskiej w tym roku skończy już 35 lat. Czym się dzisiaj zajmuje? Nastazja postanowiła pójść w ślady rodziców.

REKLAMA

Zobacz wideo Ibisz o dobrych relacjach z eks. "Będziemy zawsze tatą i mamą"

Córka Jolanty Fraszyńskiej i Roberta Gonery poszła w ślady rodziców. Skończyła prestiżową uczelnię

Córka Jolanty Fraszyńskiej i Roberta Gonery początkowo chciała zostać aktorką, ale ostatecznie lepiej odnalazła się po drugiej stronie kamery. Co ciekawe, na swoim koncie miała nawet epizod w serialu "Na dobre i na złe". Nastazja skończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L.Schillera w Łodzi i na co dzień pracuje jako reżyserka, teatrolożka i scenarzystka. Chociaż obraca się w artystycznym środowisku, to skutecznie unika blasku fleszy i wiedzie życie z dala od mediów. Co jakiś czas pojawia się na zdjęciach z mamą na profilach Joanny Fraszyńskiej w mediach społecznościowych. Widać, że obie panie łączy bardzo bliska więź. Zdjęcie aktorki z córką znajdziecie w naszej galerii na górze strony .

Córka Jolanty Fraszyńskiej i Roberta Gonery ma na swoim koncie liczne sukcesy

Córka Jolanty Fraszyńskiej i Roberta Gonery nie korzysta z przywileju posiadania sławnych rodziców i ciężko pracuje na uznanie w branży. Nastazja ma na swoim koncie m.in. asystowanie nieżyjącemu już Andrzejowi Wajdzie podczas pracy nad filmem "Powidoki". Pracowała także przy takich produkcjach jak m.in. serial Polsatu "Przyjaciółki", czy "Kruk". W 2021 roku Nastazja Gonera zdobyła nawet nominację do konkursu Student Academy Awards za film "Pierwsze lato końca świata". Film otrzymał także wyróżnienie na Short Film Festival na Cyprze i II nagrodę na International Izmir Short Film Festiwal w Turcji.