Darek Stolarz zyskał wielu fanów wskutek występowania u boku Doroty Szelągowskiej w "Totalnych remontach Szelągowskiej" oraz "Dorota was urządzi". Obecnie jest gwiazdą Polsatu w "Nasz nowy dom", co zostało podkreślone 30 stycznia podczas ramówki stacji. Na niej Darek Stolarz chętnie opowiadał o zmianie w karierze, podkreślając, że miłość do remontów jest niezmienna. Podobnie jest w jego sferze uczuciowej - ekspert 16 lat temu poślubił ukochaną Katarzynę, z którą jest po dziś dzień. To właśnie żonie poświęcił najnowszy wpis na Instagramie.

Zobacz wideo Darek Stolarz w Polsacie. Szczery komentarz

Darek Stolarz zabrał głos na temat związku. Dla niego święto zakochanych może być codziennie

Wardziak wstawił na Instagram zdjęcie z żoną, które postanowił czule podpisać. "Kochani ja wiem, że Walentynki są 14 lutego, ale przypominamy, że pielęgnowanie związku nie wymaga dat i specjalnych dni" - zaczął. "Potrzebuje szczypty chęci i ogromu miłości każdego dnia. My wam to mówimy. Ludzie, którzy spotkali się gdzieś na świecie i przezwyciężyli wszystkie trudności, by tak wyglądać i się czuć po 19 latach" - uzupełnił. Fani jak najbardziej się z nim zgadzają. "Właśnie, święta prawda", "Niech każdy dzień będzie niepowtarzalny, najważniejsze wspierać się i szanować", "Najlepszego pani Darku. Najważniejsze, to trafić na bratnią duszę" - czytamy komentarze pod wpisem. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

Darek Stolarz przeszedł z TVN do Polsatu. Co na to Szelągowska?

Zapytaliśmy znanego stolarza o kulisy jego ostatniego transferu. Jesteście ciekawi, co nam odpowiedział? -Czuję się w Polsacie rewelacyjnie. Zmiana może nieduża, bo i tak wróciłem na budowę. Mój zawód jest wszechstronny [...]. Cieszę się, że trafiłem do Polsatu. Zawsze liczyłem na to, że właśnie dotrę w to miejsce - przekazał nam podczas ramówki. Jak na tę zmianę zareagowała Szelągowska? - My znamy się 18 lat, więc to nie jest tak, że urywamy ten kontakt. Mamy ze sobą kontakt. Dorota mnie dopinguje [...]. Ona mnie wspiera, ja wspieram tak samo ją - opowiedział nam Darek Stolarz.