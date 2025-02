Elżbieta Romanowska prowadzi program "Nasz nowy dom" już od 2023 roku, gdy zastąpiła w tej roli Katarzynę Dowbor. Aktorka zdaje sobie z tego powodu sprawę, jak trudne jest dla niektórych osób utrzymanie zadbanego i pełnego ciepła domu, m.in. w realiach wciąż rosnących cen. W ostatnim wywiadzie z Pomponikiem Romanowska wyjawiła, że śledzi przy tym rynek sprzedaży nieruchomości w Polsce. - Nie znam człowieka, którego byłoby teraz stać na mieszkanie czy dom marzeń - stwierdziła prezenterka.

Elżbieta Romanowska szczerze o cenach mieszkań

Romanowska nie ukrywa, że wie w jak ciężkiej sytuacji znajduje się obecnie wiele osób. - To jest bardzo trudne, bo mieszkać gdzieś trzeba, natomiast no cóż, nie mamy na to za bardzo wpływu. To się po prostu dzieje. Możemy się zbuntować i nie kupować. Ale zawsze to jest tak: jest podaż, jest popyt. W tym przypadku też tak jest - wytłumaczyła dla Pomponika aktorka. Podkreśliła dalej, że szczególnie patowym przypadkiem są młodzi, których podczas wkraczania w dorosłość nie stać na nic własnego.

- Ja mam nadzieję, że ta sytuacja się w pewnym momencie unormuje i te ceny spadną. A szczególnie w takich momentach myślę sobie o młodych ludziach, którzy gdzieś startują, gdzieś zaczynają swoją przygodę zwaną dorosłością, no i oni mają najciężej, bo kredytów nie dostaną, bo jeszcze za mało zarabiają. Nie mają za bardzo wkładów własnych. Trzeba wynajmować, a umówmy się ceny najmu też są dość wygórowane, no i to jest takie błędne koło - skomentowała Romanowska. Zdradziła dalej też, że jej wielkim marzeniem jest, by nieruchomości "były rzeczywiście dużo tańsze".

Jak Elżbieta Romanowska radzi sobie w roli prowadzącej?

Według podanych w grudniu 2024 roku wyników oglądalność ostatniego sezonu "Nasz nowy dom" przełożyła się na 7,01 proc. udziału Polsatu w rynku. Finał serii obejrzało przy tym 946 tysięcy widzów. Dane te mogą wydawać się satysfakcjonujące, porównując je z wcześniejszymi sezonami programu - "Nasz nowy dom" stracił wtedy około 37 tysięcy oglądających. Polsat nie podjął się dotychczasowo kolejnych zmian w związku ze spadkiem oglądalności, mimo iż wielu internautów sądzi, że doszło do niego ze względu na podmiankę prowadzącej.